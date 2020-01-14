Неожиданно загорелся: в центре Днепра заживо сгорел мужчина

Человек сгорел заживо в центре Днепра / Фото dp.informator.ua

Жуткий случай произошел вечером в понедельник, 13 января, в Днепре - на площади Героев Майдана неожиданно загорелся бездомный мужчина. Его удалось быстро потушить, однако мужчина погиб в машине "скорой".

Информация об инциденте поступила на линию 103 около 17:16. На место сразу же направили бригаду медиков, передает Информатор. На площади Героев Майдана был обнаружен человек без сознания, он находился в тяжелом состоянии - площадь ожогов составила больше 90% тела.

Во время траспортировки в больницу, состояние мужчины резко ухудшилось, наступила клиническая смерть. Сотрудники скорой помощи в течение получаса проводили реанимационные мероприятия, однако потерпевшего не удалось спасти.

Причина, по которой человек загорелся, неизвестна. По словам очевидцев, пострадавший сидел на лавочке с другим бездомным. Его компаньон не пострадал - он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не реагировал на происходящее.

По предварительным данным, возле места пожара нашли бутылку с неизвестной жидкостью, возможно спиртом.

Напомним, ранее в оккупированном Донецке загорелась психбольница, были эвакуированы десятки человек. Пациентов перевели в другой корпус медицинского учреждения.