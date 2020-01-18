ЕСПЧ признал нарушающим права закон о люстрации: Украина ответила

Минюст подал жалобу на решение ЕСПЧ / УНИАН

Решение Европейского суда по правам человека, которым признано нарушение прав пятерых чиновников в связи с применением закона о люстрации, обжаловано Министерством юстиции Украины.

Соответствующая жалоба на решение ЕСПЧ была подана 16 января, говорится в сообщении Министерства юстиции в Facebook.

"Украина обжаловала решение Европейского суда по правам человека по закону "Об очищении власти". Соответствующая жалоба на решение ЕСПЧ была подана 16 января", - отметили в ведомстве.

17 октября 2019 года на сайте Евросуда по правам человека было обнародовано решение ЕСПЧ по делу "Полях и другие против Украины". Дело было открыто по жалобам пяти госслужащих.

Суд признал, что люстрация государственных служащих в Украине, которая стала возможной благодаря закону "Об очищении власти", нарушила их права.

Читайте такжеВ Слуге народа предложили отменить закон о люстрацииЕСПЧ постановил, что в отношении трех истцов была нарушена статья 6 §1 (право на справедливый суд) Конвенции о защите прав человека и основных свобод из-за большой продолжительности рассмотрения в украинских судах их дел и статья 8 (право на уважение частной и семейной жизни) этой Конвенции - относительно всех пяти истцов.

Согласно решению суда, Украина должна выплатить каждому заявителю по 5 тыс. евро в качестве компенсации за нанесенный моральный ущерб. Кроме того, суд постановил, что первый заявитель должен получить 1,5 тыс. евро, а остальные - по 300 евро в связи с судебными издержками.

Закон "Об очищении власти" вступил в силу 16 октября 2014 года. Он применяется к лицам, которые занимали совокупно не менее одного года высшие руководящие должности в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 года, и тех чиновников, которые занимали должности в период с 21 ноября 2013 года 22 февраля 2014 года, но не были уволены в этот период с соответствующих должностей по собственному желанию. Эти люди не смогут работать в органах государственной власти в течение ближайших 10 лет.

Читайте такжеОтмена закона об очищении власти приведет к народной люстрации — политолог

Как известно, закон Об очищении власти в Украине действует с осени 2014 года. Напомним, ранее был опубликован президентский законопроект о расширении люстрации.