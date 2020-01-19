"Двинемся дальше": в Госдуме "ДНР" и "ЛНР" назвали "особыми субъектами" РФ

"ДНР" и "ЛНР" назвали субъектами России / Reuters

"ДНР" и "ЛНР" являются "особыми субъектами" Российской Федерации, заявил депутат Государственной думы Андрей Козенко.

Такими мыслями российский парламентский поделился во время празднования годовщины Переяславской Рады в Крыму.

"Мы публично говорим о том, что Донецкая и Луганская народные республики сегодня являются особыми субъектами Российской Федерации. То, какую политику мы проводим со стороны народной дипломатии, это сегодня очень важно. Нам нужно наращивать взаимовыгодные экономические программы, социальное сотрудничество, сотрудничество политическое", - подчеркнул Козенко в комментарии журналистам.

Российский депутат добавил, что это дает РФ возможность "двинуться дальше, дает посыл всей территории Украины, как нужно объединятся" и призвал всех россиян Украине, объединятся в "мощное пророссийской движение".

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецке на улицах останавливают людей для проверки документов, а тех, кто носит с собой паспорт Украины, забирают в "полицию" для проверки документов.