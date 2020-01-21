"Готовим материалы": в ГБР Порошенко грозят принудительным приводом на допрос

Петр Порошенко / president.gov.ua

Бывший президент Петр Порошенко может быть принудительно доставлен на допрос в Государственное бюро расследований.

Как заявил исполняющий обязанности руководителя Первого управления организации досудебных расследований ГБР Олег Корецкий, Порошенко был вызван на 10.30 вторника, 21 января, для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве, которое касается законности его действий при назначении на должность первого заместителя руководителя Службы внешней разведки.

Он утверждает, что Порошенко не явился без уважительной причины, хотя повестка ему была направлена в соответствии с требованиями Уголовного процессуального кодекса по адресам места жительства, места регистрации и места работы.

Читайте также"Неотвратимость наказания": в ГБР расставили точки над "і" по поводу допросов ПорошенкоКорецкий сообщил, что в понедельник, 20 января, Порошенко без вызова и предупреждения пришел в ГБР, и ему указали, что он приглашается на допрос на 21 число.

"Следователи сейчас готовят материалы для исполнения принудительного привода Порошенко", - подчеркнул Корецкий в комментарии журналистам.

Сотрудник ГБР пояснил, что процесс исполнения привода, в том числе и народного депутата, предусмотрен действующим уголовным процессуальным законодательством.

Корецкий добавил, что Порошенко направлены повестки на допросы в качестве свидетеля еще на несколько дат, однако не уточнил в каких производствах, сославшись на тайну следствия.

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Напомним, адвокат Порошенко Игорь Головань заявил о том, что экс-президент не пришел на допрос из-за того, что у него на эту дату якобы не было официальной повестки.