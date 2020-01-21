Кулеба рассказал, почему Украина уже не претендует на таможенный союз с ЕС

Дмитрий Кулеба / УНИАН

Дмитрий Кулеба, вице-премьер по вопросам европейской интеграции заявил о том, что официальный Киев более не претендует на создание таможенного союза с Евросоюзом.

С таким заявлением чиновник выступил во вторник, 21 января. По словам Кулебы, теперь украинские власти рассчитывают на упрощение таможенных процедур от Брюсселя.

"Таможня. Мы отказались от идеи вхождения в таможенный союз, но мы хотим максимально упростить все таможенные процедуры, интегрировать Украину в максимальное количество форматов, которые будут способствовать прохождению товаров через таможенную границу", - сказал Кулеба.

Прежде всего, по словам вице-премьера, старания официального Киева будут касаться авторизованных экономических операторов на основе законодательства, принятого Радой осенью 2019-го.

Напомним, ранее вице-премьер Дмитрий Кулеба распек СНГ и объяснил, почему Украине там не место. До этого чиновник назвал главные "истории успеха" в 2020-м - в разрезе отношений Украины и НАТО.