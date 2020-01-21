Эксперт сравнил оценил разницу между зарплатами украинских и западных чиновников

Купюры. Иллюстративное фото / ДС

Максимальная заработная плата польского чиновника по меньшей мере на 30% меньше, чем у ряда украинских министров и их замов, выписывающих многотысячные зарплаты.

Соответствующее мнение высказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник, сообщал портал ДС.

"У меня вообще после этих новостей про эти большие заработные платы, космические премии, возникает один вопрос: А какой сигнал наша верхушка сейчас подает нашим обычным гражданам? Первый и самый главный - или ты министр и можешь получать заработную плату, которая на твое усмотрение тебя удовлетворяет, если нет - давайте добавим еще премию 200-300%; или собирай вещи и выезжай из страны", - заявил он.

По мнению Воскобойника, для Украины громадные зарплаты чиновников крайне серьезный и болезненный вопрос - с учетом войны и состояния украинской экономики.

"Уровень промышленного производства падает. При этом всем у нас идет ревальвация гривни. У нас увеличиваются заработные платы наших руководителей. Ребята, тут нужно понять: или вам нужны деньги, тогда идите в коммерческие структуры; или вы пришли для того, чтобы изменить страну [...]. Так, чиновник - это не про деньги", - подытожил он.

Напомним, ранее глава Минобразования и науки Анна Новосад заявила о том, что ее министерского оклада в 36 тысяч гривен крайне недостаточно, чтобы завести ребенка и содержать его.