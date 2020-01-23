В деле Микитася новый неожиданный поворот: что известно

Максим Микитась / ГПК

Дело бывшего народного депутат Максима Микитася получило новый поворот. Так, Высший антикоррупционный суд арестовал бывшего заместителя президента государственной корпорации.

По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры, ВАКС взял экс-чиновника под стражу до 14 февраля. При этом ему назначили залог в размере 6 миллионов гривен.

В свою очередь, прокуроры САП ходатайствовали о содержании под стражей с залогом в размере 77 миллионов гривен, поэтому решение ВАКС в части размера залога планируют обжаловать.

Стоит отметить, что имя задержанного не называется. По данным некоторых СМИ, арестован бывший заместитель президента государственной корпорации Укрбуд Вячеслав Мармыш.

Как ранее сообщал Главред, экс-нардепа и бывшего главу строительной госкорпорации Укрбуд Максима Микитася задержали при попытке вылета из Украины в Великобританию.