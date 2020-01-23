"Расстреляют": в Одессе агрессивный охранник набросился на журналистку

Полиция / УНИАН

В Одессе агрессивный охранник угрожал журналистке расправой. Инцидент произошел в здании Государственной академии строительства и архитектуры.

Отмечается, что журналистка Анна Покровская пришла в учебное заведение, чтобы снять сюжет о пожарной безопасности. Девушка уточнила у вахтерши, есть ли кто-то в здании, но женщина вызвала охранника, чтобы тот "разобрался с прессой".

Объявившийся представитель охраны хамил, вырвал у журналистки ее удостоверение, а также угрожал физической расправой

"Тебя лично расстреляют. Вы ворвались на чужую территорию", - цитирует неадекватного мужчину издание УСИ.

Также он обозвал девушку "грубиянкой" и просил не "рассказывать сказки". Кроме того, охранник продолжал хамить и после приезда патрульных.

Как ранее сообщал Главред, в Киеве возле здания апелляционного суда группа активистов атаковала журналиста Дмитрия Кучера, облив его мочой.