В Киеве обкурившихся наркотиками учеников госпитализировали прямо из школы

Старшеклассники упали прямо возле главного входа в школу

В Киеве, на Оболони, из школы госпитализировали троих учеников, которые отравились неизвестным токсическим веществом.

Подростки были госпитализированы в Охматдет, рассказали в Департаменте здравоохранения КГГА.

В учебном заведении отметили, что подростки курили электронные сигареты, которые приобрели в интернет-магазине.

Как сообщает канал 112 Украина, старшеклассники упали прямо возле главного входа в школу.

Очевидцы рассказывают, что подростков тошнило, им было плохо, они обратились к медсестре.

Читайте такжеУченые назвали причину таинственных смертей от вейпаВ Охматдете рассказали, что жизни ребят ничего не угрожает, они находятся в больнице и их смогут выписать лишь после того, как будут полностью здоровы.

В то же время в учебное заявление уже прибыли представители полиции, которым школьники рассказали, что один из пострадавших принес вейп, которым угостил друзей. Правоохранители открыли уголовное производство.

"В составе смеси (для курения, - ред.) было наркотическое вещество", - сообщила спикер Оболонского РУ НП Диана Шудько.

Она добавила, что смесь и курительное приспособление направлены на экспертизу. За распространение наркотических веществ подростку грозит до 12 лет тюрьмы.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Верховной Раде предлагают ввести налог на никотиносоедржащие жидкости для вейпа и электронных сигарет.