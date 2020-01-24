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В Украине 30 городов могут остаться зимой без тепла

24 января 2020, 12:19

Нафтогаз предупредил о риске остановки газоснабжения.

Отопление
Отопление / УНИАН

В Украине без отопления могут остаться без отопления жители 30 городов. Так, НАК Нафтогаз Украины предупредил 37 производителей тепла о риске остановки газоснабжения с 1 февраля.

По данным пресс-службы НАК, предприятия теплоэнергетики для продолжения получения газа с 1 февраля в рамках ПСО должны заплатить более 454,4 миллиона гривен. При этом указано, что окончательно предприятия должны рассчитаться за газ до 25 января.

"Ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в 30 городах в отопительный период. Компания письменно предупредила эти предприятия о необходимости проведения срочных расчетов во избежание прекращения газоснабжения", - уточнили в компании.

Как ранее сообщал Главред, премьер-министр Алексей Гончарук анонсировал пересмотр тарифов на ЖКХ в некоторых городах Украины.

Нафтогаз долг ЖКХ отопление новости Украины
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