Гончарук пояснил, в каких городах снизят тариф на отопление

Гончарук пообещал некоторым потребителям меньшие суммы в платежках / УНИАН

В ряде городов Украины будут пересмотрены тарифы на отопление и сумма коммунальных платежей снизится с января 2020 года.

"Луцк, Днепр, Мариуполь, Житомир, Кривой Рог, Белая Церковь, Буча, Обухов, Херсон, Кропивницкий, Черкассы, Северодонецк, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Харьков, Черновцы, Чернигов, Киев — жители городов смогут сэкономить почти треть от суммы в старых платежках!" - сообщает премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram.

Всего к пересмотру тарифов на тепло на 30%, по словам премьера, на данный момент присоединились 20 городов. Гончарук добавил, что местные власти не везде пересмотрели тарифы и призвал главу каждого города "оперативно сделать все необходимое" для того, чтобы цена на отопление для украинцев снизилась уже с первого месяца 2020 года.

Данное заявление премьера уже прокомментировал мэр Днепра Борис Филатов.

"Теперь, после того как все медиа написали о том, что в Днепре будет "минус 30 процентов в платежках на тепло", скажу от себя.Реально, это пока (надеюсь, пока) самый высокий показатель по Украине. Хотя очень хотелось бы, чтобы другие города и территориальные громады опередили нас в этом достижении. Более того, я очень хочу такого соревнования. Потому, что это очень важно для людей. В таком "соревновании" не будет побежденных, а будут одни победители. Людям неинтересно как формируется цена на газ, почему очень важна экономия на его транспортировке, сколько стоит его удержание в сетях, зачем нужно модернизировать городские котельные и каким образом и кем утверждается окончательный тариф. Людей интересует цена в платежках, а не кто обеспечил снижение цены: президент, министры или мэр. Все", - написал Филатов в Facebook.

Напомним, в Киеве для потребителей были изменены тарифы на отопление и горячую воду.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил о том, что квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг не должны стать приговором для украинцев.