В правительстве рассказали, сколько украинцы сэкономят на перерасчете платежек за отопление

Отопление. Иллюстративное фото / УНИАН

Свежий перерасчет платы за отопление даст возможность снизить декабрьскую платежку в среднем на 300-400 гривен.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы Министерства развития общин и территорий со ссылкой на главу ведомства Алену Бабак.

По словам чиновницы, на данный момент для большинства предприятий ТКЭ цены на газ меньше, чем те, под которые подверстывались в действующих тарифах, почему и следует немедленно произвести перерасчет.

"Мы понимаем, что сегодня для большинства предприятий цены на газ меньше, чем те, что учтены в действующих тарифах. Например, в тарифе, который действует сегодня на услуги предприятий ТКЭ, цена газа учтена в размере 8300 грн, а фактически предприятие покупает его по 6200-6100 грн. В рамках тарифа при выставлении счета потребителям, предприятие может сделать перерасчет на газовую составляющую тарифа", - сказала Бабак.

По словам министра, однако, сумма перерасчета будет зачислена потребителям уже в оплату будущих платежей.

"Осуществление пересчета позволит уменьшить платежку потребителя за декабрь 2019 в среднем на 300-400 грн. Так, например, за отопительный сезон 2019/2020 гг. семья, проживающая в квартире площадью 65,3 кв. м получит уменьшенную платежку в среднем на 800-1000 грн", - подытожила чиновница.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук объявил - Кабмин принял постановление по поводу того, что цены на отопление снизят на 30%