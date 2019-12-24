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"Платежка – не приговор": Зеленский требует снизить тарифы на коммуналку

24 декабря 2019, 15:12

Правительству поручено разработать механизм обеспечения справедливых тарифов.

Зеленский
Владимир Зеленский напомнил о справедливых тарифах на коммуналку / president.gov.ua

Квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг не должны стать приговором для украинцев, заявил президент Владимир Зеленский.

Во время заседания Совета развития громад и территорий глава государства подчеркнул, что ждет от правительства решения о конкретных датах и суммах, на которые у населения уменьшатся суммы в платежках.

"Мы знаем, что цены на газ уменьшились почти на 30%, а тарифы, к сожалению, нет. Украинцы и общество это не понимают. Мы часто обсуждали этот вопрос и в Офисе президента, и с правительством. И правительству было поручено разработать механизм, который обеспечит справедливые тарифы. Надеюсь, сегодня мы услышим решение, хочется услышать конкретные даты и суммы, на которые у людей уменьшится "платежка", - отметил президент.

Он также напомнил существующую точку зрения о том, что коммунальные услуги являются товаром, за который нужно платить справедливую цену.

"Мы все это всё хорошо понимаем, но есть "но". Не может "платежка" за коммуналку быть для человека приговором, и не может человек отдавать 50%, 60%, а есть случаи, когда отдает за это 70% своей заработной платы", - добавил Зеленский.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что украинские АЗС обязаны отреагировать на укрепление гривны и снизить цены на топливо для потребителей.

После этого стало известно о том, что крупные сети АЗС снизили цены на бензин и дизельное топливо.

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