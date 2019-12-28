Изменение тарифов на коммуналку: киевлян ждут новые цены в платежках

Для потребителей изменили тарифы на отопление и горячую воду / rigma.info

В Киеве для потребителей были изменены тарифы на отопление и горячую воду.

В частности, в платежках за декабрь 2019 года, которые киевляне получат в январе следующего года, стоимость отопления и горячей воды будет снижена на 22-23%, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Уменьшение тарифов произошло после снижения цены на газ, добавили в КГГА.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил о том, что квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг не должны стать приговором для украинцев.

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Он также поставил задачу правительству назвать конкретные даты, когда у населения уменьшатся суммы в платежках.