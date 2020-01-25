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"Нех*й было быковать": дипломаты США просят Россию снять железный занавес с Крыма

25 января 2020, 09:21

Американские дипломаты призвали Россию разрешить гражданам Украины свободно передвигаться в пределах своей страны.

Крым
Дипломаты США призвали Россию сделать Крым более открытым / УНИАН

Представители США в ОБСЕ призвали Россию прекратить подавление свободного потока информации о ситуации в аннексированном Крыму.

"Крым является и остается неотъемлемой частью Украины. США призывает российские оккупационные власти в Крыму прекратить усилия по подавлению свободного потока информации о ситуации на полуострове", – говорится в сообщении представительства в Твиттере.

Кроме того, американские дипломаты призвали Россию разрешить гражданам Украины свободно передвигаться в пределах своей страны.

Что сейчас происходит в Крыму

О том, что как живет Крым при России, красноречиво демонстрируют соцсети. Комментарии тут излишни.

"Похорошел Крым при рф. Житель Ялты пришёл в гороадминистрацию и порезал себе горло и вены на руках, сейчас в реанимации", - пишет пользователь Сети.

"Крым при рф превратился в постоянный треш. Каждый день попытки грабежей, налёты. Порой неудачные. Много заезжих из рф бичей", - отметил пользователь Сети.

"Никогда, я подчеркиваю НИКОГДА не верьте руским! Для них соврать что высморкаться. История наглядно показывает, тот кто верит и братается с руским миром, теряет свою землю", - добавил еще один пользователь Сети.

"Вчера у меня в доме снова были проблемы с водой. И они настолько частые, что это уже можно назвать тенденцией. Жаль, что у Твиттера ограниченное количество символов для поста. Вот накидал такое возмущение, где в кратце описал суть. Кто согласен, поддержите репостом", - жалуется житель Крыма в Сети.

"Кацапам Крым нужен только как военная база. Только тупой и упоротый ватник этого не понимает", - отметил некий пользователь Сети.

"Нєх*й було биковать в 2014 році. Зараз була б і вода, і транспорт, і туристи, і нормальні продукти", - добавил еще один пользователь Сети.

Читайте также"План свернули": в СНБО рассказали, почему в 2014 году ВСУ не защитили КрымНапомним, ранее сообщалось, планы Меджлиса о проведении Марша достоинства вызвали негодование у оккупантов Крыма. Так, во время Марша Меджлис планирует массовое пересечение административной границы с полуостровом.

Так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов, выступил с угрозами и пообещал "жестко" действовать в случае в случае "вторжения" на полуостров крымских татар.

"Это профессиональные провокаторы, которые привыкли использовать людей в качестве расходного материала для достижения своих целей. Посмотрим, чем закончится вся эта информационная шумиха. Если дело действительно дойдет до попыток незаконного пересечения границы, до попыток вторжения на российскую территорию, то такие действия, безусловно, будут пресекаться жестко и в соответствии с законом", - говорится в сообщении главы оккупационной администрации.

Крым ОБСЕ аннексия Крыма новости Крыма
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