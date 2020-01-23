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"Образумим шантажистов": оккупанты Крыма накинулись на Меджлис с угрозами

23 января 2020, 22:10

В Крыму решили припугнуть Междлис из-за Марша достоинства.

Оккупанты резко отреагировал на планы Меджлиса / УНИАН

Планы Меджлиса о проведении Марша достоинства вызвало негодование у оккупантов Крыма.

Так, во время Марша Меджлис планирует массовое пересечение административной границы с полуостровом.

Так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов, выступил с угрозами и пообещал "жестко" действовать в случае в случае "вторжения" на полуостров крымских татар.

"Это профессиональные провокаторы, которые привыкли использовать людей в качестве расходного материала для достижения своих целей. Посмотрим, чем закончится вся эта информационная шумиха. Если дело действительно дойдет до попыток незаконного пересечения границы, до попыток вторжения на российскую территорию, то такие действия, безусловно, будут пресекаться жестко и в соответствии с законом", - говорится в сообщении главы оккупационной администрации.

Аксенов посоветовал украинской власти "задуматься о последствиях провокации" и заявил, что в Крыму "хватит сил образумить любого шантажиста"

Самопровозглашенная прокурор Крыма и ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская также вставила свои пять копеек по этому поводу. Она припугнула, что для участников Марша в Крыму подготовят "праздничные автозаки". Она также выразила сомнение, что шествие будет проходить на территории оккупированного полуострова.

Ранее Главред писал, что весной нынешнего года, 2 мая, крымские татары организуют массовый поход в аннексированный Крым - ради пересечения административного кордона через КПП "Чонгар".

Крым Меджлис Наталья Поклонская Сергей Аксенов
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