Покорение Крыма: Чубаров объявил о походе татар на аннексированный полуостров

Рефат Чубаров / УНИАН

Весной нынешнего года, 2 мая, крымские татары организуют массовый поход в аннексированный Крым - ради пересечения административного кордона через КПП "Чонгар".

С таким заявлением в четверг, 23 января, выступил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. По его словам, акция пройдет в формате ненасильственного сопротивления - для того, чтобы международные организации, которые постоянно и декларативно осуждают аннексию Россией полуострова Крым, смогли это подтвердить это реальными действиями.

По словам Чубарова, в первых рядах пойдут члены Меджлиса, нардепы и западные партнеры. Более того, крымские татары не исключают полностью и силовой вариант прорыва в аннексированный полуостров.

Напомним, ранее Рефат Чубаров выступил с ироническим предложением отпраздновать в Украине 450-летие со дня сожжения Москвы крымским ханом Девлет-Гиреем (еще во печального известного российского царя-диктатора Ивана Грозного). Пользователи украинского сегмента Сети поддержали эту инициативу и предложили, в частности, поставить монумент Девлет-Гирею в Киеве, выпустить серию марок Укрпочты и монет Нацбанка с его портретом.