"Плод разлагаемой философии гедонизма": Фарион распекла Дробовича из-за Бандеры

Ирина Фарион раскритиковала главу Института нацпамяти / УНИАН

Украинский языковед, бывшая народная избранница Ирина Фарион, которая ранее обозвала министра образования Оксану Новосад "овцой", обрушилась с критикой в адрес главы Украинского института национальной памяти Антона Дробовича из-за Бандеры.

Отметим, в одном из интервью Дробович рассказал, что Бандера не является для него кравственным идеалом.

"Для этого зе-Дробовича Бандера не является нравственным идеалом. Неудивительно. Малые никогда не оценят больших. Глупые умных. Примитивные - мудрых. Такому, как Дробович - питомцу марксо-либеральной философии - постичь героизм, посвящение и служение националистического бандеровского поколения невозможно по сути", - громогласное высказалась Фарион в соцсети.

При этом Фарион подчеркнула, что через пару лет никто и не вспомнит, кто такой Дробович.

"Это плод разлагаемой философии гедонизма, космополитизма. Их псевдоценности во главе со сплошным релятивизмом и прагматизмом разминулись с Вечностью навсегда. За несколько лет никто не вспомнит, что это за зе-Дробович, а Бандера и дальше будет делить наш мир на нацию и чернь. Теперь доминирует именно чернь", - считает скандальная экс-нардеп.

При этом Фарион призвала украинцев к работе "по нейтрализации черни".

Читайте также"Я пришла их уничтожать": Фарион рассказала о главной миссии своей жизниНапомним, ранее глава Института нацпамяти Антон Дробович заявил, что подготовлен проект по демонтажу советского герба с монумента Родина-мать в Киеве, однако на его реализацию сейчас нет денег.

"Если нагрузить люлькой или какими-то конструкциями, они могут перевесить Родину-мать. Там очень сложная инженерная конструкция, которую нельзя разбалансировать. В руке с мечом есть маятник, который уравновешивает эту статую. Если мы повесим много инженерных приспособлений, чтобы демонтировать щит, они могут наклонить статую", - сказал он во время пресс-конференции в Киеве.