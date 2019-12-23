Новый глава Института нацпамяти Дробович хочет демонтировать герб СССР со статуи Родина-мать

Дробович хочет демонтировать герб СССР со статуи Родина-мать / УНИАН

Глава Института нацпамяти Антон Дробович заявил, что подготовлен проект по демонтажу советского герба с монумента Родина-мать в Киеве, однако на его реализацию сейчас нет денег.

"Если нагрузить люлькой или какими-то конструкциями, они могут перевесить Родину-мать. Там очень сложная инженерная конструкция, которую нельзя разбалансировать. В руке с мечом есть маятник, который уравновешивает эту статую. Если мы повесим много инженерных приспособлений, чтобы демонтировать щит, они могут наклонить статую", - сказал он во время пресс-конференции в Киеве.

По словам Дробовича, институт попросит финансирования у Минкультуры Украины, чтобы заложить средства в бюджет на следующий год, и проведет опрос населения о возможности привлечения средств налогоплательщиков.

"Или предложим придумать более изящный способ решения проблемы", - сказал Дробович.

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Как известно, Родина-мать расположена на территории Музея истории Украины во Второй мировой войне. Открыта в 1981 году. Высота от пьедестала до кончика меча - 62 м, общая с постаментом - 102 м, в одной руке статуя держит 16-метровый меч весом 9 тонн, в другой - щит 13×8 м с гербом СССР весом 13 тонн. Все сооружение цельносварное и весит 450 тонн.

Как ранее заявил Дробович, символика нацистских войск СС в Украине никак не способствует общественному диалогу в Украине и допустима лишь в кинематографе, который обличает нацизм либо занимается исторических реконструкций.

Напомним, Антон Дробович был избран Кабмином главой Украинского института национальной памяти 4 декабря. Днем ранее стало известно, что его предшественник на этом посту, Владимир Вятрович, стал нардепом от партии Европейская солидарность.