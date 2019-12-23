"Оскорбляет память": сменщик Вятровича прокомментировал символику дивизии СС Галичина

Антон Дробович / УНИАН

Символика нацистких войск СС в Украине никак не способствует общественному диалогу в Украине и допустима лишь в кинематографе, который обличает нацизм либо занимается исторических реконструкций.

С таким заявлением на пресс-конференции в Киеве в понедельник, 23 декабря, выступил новый руководитель Института национальной памяти Антон Дробович.

"Если отвечать на вопрос о том, способствует ли общественному диалогу публичная демонстрация каких-то военных идентификаций СС. Конечно, не способствует. В том числе, это оскорбляет память многих людей, которые отдали жизнь за то, чтобы не оказаться под властью нацистов. Единственное, что, если речь идет об актерах, которые снимаются в кино, или реконструкторах, которые отыгрывают сцены, в том числе, чтобы показать преступления нацистов, это может быть. А так публичная демонстрация не способствует и вообще абсолютно не соответствует европейским нормам и практикам", - заявил Дробович.

Напомним, Антон Дробович был избран Кабмином главой Украинского института национальной памяти 4 декабря. Днем ранее стало известно, что его предшественник на этом посту, Владимир Вятрович, стал нардепом от партии Европейская солидарность.