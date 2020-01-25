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В Борисполе пассажиров из Китая будут проверять на повышение температуры

25 января 2020, 22:13

Службы уже приготовили специальное оборудование.

Коронавирус
Коронавирус будут проверять в Борисполе / Reuters

В аэропорту Борисполь с 26 января пассажиры на прямых авиарейсах из Китая будут проходить температурный скрининг из-за распространения по миру опасного китайского коронавируса.

"С 26 января (ближайший плановый авиарейс из Китая) в аэропорту Борисполь начнется температурный скрининг пассажиров на прямых авиарейсах из Китая. Специалисты санитарно-карантинного подразделения уже подготовлены и укомплектованы инфракрасными термометрами", - сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Как сообщают в Минздраве, в субботу Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации по скринингу на пунктах въезда в страны, в которых еще не было зафиксировано передачи нового коронавируса.

Ранее в ВОЗ отмечали, что введение скрининга температуры тела для выявления потенциальных подозрительных случаев коронавируса требовало значительных инвестиций и не было достаточно эффективным. Однако в 2019 году при вспышке вируса большинство заболевших было обнаружено именно в аэропортах. Этот метод позволил уменьшить разнесение инфекций в ряде стран. 

Также в Министерстве напомнили, что важно придерживаться методов профилактики для минимизации риска инфицирования коронавируса.

Напомним, украинцы обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой запретить въезд в Украину и торговлю с Китаем. Причиной стало распространение смертельного заболевания, которое вызывает новый коронавирус.

Как ранее сообщал Главред, в Китае новый коронавирус убил первого медика. При этом в Пекине отменили праздничные мероприятия по случаю Нового года.

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