Суд закрыл дело против пропутинского предателя Кучерявого

Игорь Кучерявый отныне абсолютно чист перед украинскими законами / коллаж СБУ

В Киеве суд закрыл дело против члена российской провластной партии Единая Россия и организации Автоканал Севастополя Игоря Кучерявого, задержанного СБУ на админгранице с аннексированным Крымом 4 декабря 2019 года.

Как сообщает ресурс Крым.Реалии со ссылкой на прокуратуру Автономной Республики Крым, дело закрыто по истечении срока давности для привлечения к уголовной ответственности.

В прокуратуре подчеркнули, что с момента совершения преступления прошло более пяти лет, поэтому обвиняемый может выйти на свободу.

Как известно, Кучерявый участвовал в создании так называемой "крымской самообороны" в Севастополе в момент аннексии Крыма Россией в 2014 году. Он причастен к организации блокпостов в Севастополе и охране общественного порядка. Оккупанты даже наградили его медалью Минобороны РФ За возвращение Крыма.

В декабре 2019 год его задержали сотрудники СБУ на пункте пропуска Каланчак, узнав о том, что он планирует приехать на материковую часть Украины для получения загранпаспорта. Кучерявого обвинили в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста на 60 суток.

Напомним, украинские пограничники в среду, 22 января, не пропустили в Украину трех российских политиков. Так, в аэропортах Борисполь и Киев завернули двух представителей партии Единая Россия и члена КПРФ.

Как ранее сообщал Главред, пограничники в аэропорту Запорожья не пустили в Украину группу российских актеров, прибывших рейсом из Варшавы.