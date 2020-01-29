Владимир Зеленский почтил память Героев Крут/ Фото president.gov.ua

В среду, 29 января, президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии чествования памяти Героев Крут.

Глава государства возложил цветы к памятному кресту на Аскольдовой могиле в Киеве. Память павших героев почтили минутой молчания. Прозвучал Государственный Гимн Украины. Воины почетного караула отсалютовали из личного оружия.

Зеленский отметил, что бой под Крутами - это еще одна героическая страница в истории борьбы украинского за собственную государственность.

"Эта история, прежде всего, о невероятной отваге и храбрости совсем юных, не до конца подготовленных курсантов, студентов и гимназистов, которые стали на защиту украинского государства и смогли остановить противника, который значительно превышал их по численности и оружию", - написал президент на странице в Facebook.

"Мы чествуем стойкость и мужество молодых ребят, которые так же, как сегодняшние защитники Украины на востоке, служат достойным примером нашим будущим поколениям", - добавил Зеленский.

Президент также возложил цветы к могилам участников антитеррористической операции, погибших на востоке Украины, и посетил церковь Святого Николая на Аскольдовой могиле.

Владимир Зеленский, 29 января 2020 / Фото president.gov.ua

Фото president.gov.ua

Как известно, ежегодно 29 января в Украине отмечается День памяти Героев Крут – киевских студентов и школьников, которые участвовали в бою с подразделениями Красной Гвардии.

Точных данных о событии нет, а оценки историков расходятся – по разным данным против сил большевиков сражались от 300 до 600 школьников и студентов, защищавших молодую Украинскую Народную Республику, а также артиллерийская батарея сотника Лощенко, группа офицеров в около 20 человек из "Свободного казачества" из Нежина. Со стороны сил Красной Гвардии, возглавляемой Михаилом Муравьевым, было, по разным оценкам, от трех до шести тысяч человек и состояла их донецких красногвардейцев, слобожанских козаков, матросов и солдат.

29 января 1918 года в 130 километрах на северо-восток Киева, на железнодорожной платформе возле поселка Круты и села Памятное большевистская армия вступила в бой со студентами, защищавшими подступы к Киеву. Бой за станцию длился около пяти часов. Несмотря на то, что подавляющее большинство студентов было плохо подготовлено и вооружено, они сумели отбить первую волну атаки, а после организованно отступили от станции "Круты" к своим эшелонам.

Во время отступления около 30 студентов и гимназистов, которые были в резерве, попали в плен. На следующий день все они были расстреляны. Потери нападавших оцениваются по-разному, но документальных источников, подтверждающих какую-либо из версий, исследователями не найдено, тем не менее, в настоящее время историки сходятся на количестве в 300 убитых сторонников большевиков.

Похороны погибших студентов состоялись 19 марта 1918 года.