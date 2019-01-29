Бой под Крутами: какую дату отмечают в Украине и все о фильме "Круты 1918"

В Украине отмечают День памяти боя под Крутами / кадр из фильма "Круты 1918"

БОЙ ПОД КРУТАМИ: ЧТО ЗА ДАТА 29 ЯНВАРЯ

Ежегодно 29 января в Украине отмечается День памяти Героев Крут – киевских студентов и школьников, которые участвовали в бою с подразделениями Красной Гвардии в этот день. В 2019-м году исполнится ровно сто лет бою под Крутами, бою за будущее и независимость Украины.

Точных данных о событии нет, а оценки историков расходятся – по разным данным против сил большевиков сражались от 300 до 600 школьников и студентов, защищавших молодую Украинскую Народную Республику, а также артиллерийская батарея сотника Лощенко, группа офицеров в около 20 человек из "Свободного казачества" из Нежина.

Со стороны сил Красной Гвардии, возглавляемой Михаилом Муравьевым, было, по разным оценкам, от трех до шести тысяч человек и состояла их донецких красногвардейцев, слобожанских козаков, матросов и солдат. 29 января 1918 года в 130 километрах на северо-восток Киева, на железнодорожной платформе возле поселка Круты и села Памятное большевистская армия вступила в бой со студентами, защищавшими подступы к Киеву.

Схема боя под Крутами / Wikipedia

Бой за станцию длился около пяти часов. Несмотря на то, что подавляющее большинство студентов было плохо подготовлено и вооружено, они сумели отбить первую волну атаки, а после организованно отступили от станции "Круты" к своим эшелонам.

Во время отступления около 30 студентов и гимназистов, которые были в резерве, попали в плен. На следующий день все они были расстреляны. Потери нападавших оцениваются по-разному, но документальных источников, подтверждающих какую-либо из версий, исследователями не найдено, тем не менее, в настоящее время историки сходятся на количестве в 300 убитых сторонников большевиков.

Похороны погибших студентов состоялись 19 марта 1918 г. На заупокойную службу собрались их родные, гимназисты, воины, духовенство и множество киевлян. С траурно-торжественной речью обратился к собранию Михаил Грушевский.

ПОЧТЕНИЕ ПЯМЯТИ БОЙЦОВ ПОД КРУТАМИ

В 1918 году с возвращением правительства УНР в Киев погибших студентов торжественно перезахоронили на Аскольдовой могиле в Киеве. На церемонии Михаил Грушевский назвал поступок киевской молодежи героическим.

Украинский поэт Павел Тычина написал стихотворение, посвященное чествованию павших — "Пам'яті тридцяти".

В независимой Украине на государственном уровне чтить память Героев Крут начали с 2004 года.

Монумент и символическая могила погибших героев Крут / Wikipedia

В городе Ровно установлен Мемориал памяти героев Крут - он был официально открыт 25 августа 2006 года открыт третьим президентом Украины Виктором Ющенко. В 2008 году мемориал дополнили семью железнодорожными вагонами и открытым вагоном-платформой военного эшелона. Установленные вагоны схожи с теми, в которых участники боя отправились на фронт. Внутри вагонов расположен мини-музей с оружием времён Гражданской войны, а также предметами быта солдат, фронтовыми фотографиями и архивными документами.

В январе 2012 года на братской Аскольдовой могиле в Киеве установили памятник гимназистам и студентам, погибшим в бою.

На сегодняшний день известны фамилии и имена 20 из героев Крут. Это студенты Народного университета Александр Шерстюк, Исидор Пурик, Борозенко-Конончук, Головащук, Чижов, Сирык, Омельченко (сотник); студенты университета Св. Владимира – Александр Попович, Владимир Шульгин, Николай Лизогуб, Божко-Божинский, Дмитренко, Андреев; гимназист 2-й Кирилло-Мефодиевской гимназии – Андрей Соколовский, Евгений Тернавский, Владимир Гнаткевич (6-ой класс), Григор Пипский (галичанин), Иван Сорокевич (7-ой класс), Павел Кольченко (прапорщик) и Николай Ганкевич (8-ой класс).

Постер фильма "Круты 1918"

КРУТЫ 1918: О ЧЕМ ФИЛЬМ

Также к столетию боя в 2018 году был снят художественный фильм украинского производства "Круты 1918".

В ленте рассказывается история двух братьев, Андрея и Алексея Савицких, которые влюбляются в прекрасную Софию.

"Большевики подходят к Киеву, город наполнен "красными" агентами. Правительство УНР бросает на борьбу с врагом все боеспособные части армии, включая с юнкерами и студентами. Четыре сотни юношей, среди которых Андрей и Алексей, становятся против четырехтысячного хорошо вооруженного войска", - говорится в описании фильма.

КРУТЫ 1918: КОГДА СМОТРЕТЬ

Презентация фильма состоялась 25 января, а смотреть фильм "Круты 1918" в кинотеатрах можно будет с 7 февраля, когда он выйдет в национальный прокат.

Режиссером картины выступил Алексей Шапарев. Бюджет картины составил 52 млн гривен. Проект фильма стал одним из победителей Девятого конкурсного отбора Государственного агентства Украины по вопросам кино в сессии игровых тематических фильмов (к 100-летию провозглашения Украинской Народной Республики, 100-й годовщины Боя студентов под Крутами ) и получил 26 млн грн государственной финансовой поддержки.

Шапарев рассказал, что производство фильма началось еще в начале осени прошлого года. За это время провели киносъемки различной сложности – от использования спец- и пиротехнических эффектов до участия животных и каскадеров.

Актерский состав: Дмитрий Ступка, Остап Ступка, Евгений Ламах, Надежда Коверская, Андрей Фединчик, Алексей Тритенко, Александр Пискунов, Наталия Васько, Роман Ясиновский.