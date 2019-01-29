Бой под Крутами: какую дату отмечают в Украине и все о фильме "Круты 1918"

29 января 2019, 07:35

Во вторник, 29 января, исполнится сто лет бою под Крутами.

Бой под Крутами
В Украине отмечают День памяти боя под Крутами / кадр из фильма "Круты 1918"

БОЙ ПОД КРУТАМИ: ЧТО ЗА ДАТА 29 ЯНВАРЯ

Ежегодно 29 января в Украине отмечается День памяти Героев Крут – киевских студентов и школьников, которые участвовали в бою с подразделениями Красной Гвардии в этот день. В 2019-м году исполнится ровно сто лет бою под Крутами, бою за будущее и независимость Украины.

Точных данных о событии нет, а оценки историков расходятся – по разным данным против сил большевиков сражались от 300 до 600 школьников и студентов, защищавших молодую Украинскую Народную Республику, а также артиллерийская батарея сотника Лощенко, группа офицеров в около 20 человек из "Свободного казачества" из Нежина.

Со стороны сил Красной Гвардии, возглавляемой Михаилом Муравьевым, было, по разным оценкам, от трех до шести тысяч человек и состояла их донецких красногвардейцев, слобожанских козаков, матросов и солдат. 29 января 1918 года в 130 километрах на северо-восток Киева, на железнодорожной платформе возле поселка Круты и села Памятное большевистская армия вступила в бой со студентами, защищавшими подступы к Киеву.

Схема боя под Крутами / Wikipedia

Бой за станцию длился около пяти часов. Несмотря на то, что подавляющее большинство студентов было плохо подготовлено и вооружено, они сумели отбить первую волну атаки, а после организованно отступили от станции "Круты" к своим эшелонам.

Во время отступления около 30 студентов и гимназистов, которые были в резерве, попали в плен. На следующий день все они были расстреляны. Потери нападавших оцениваются по-разному, но документальных источников, подтверждающих какую-либо из версий, исследователями не найдено, тем не менее, в настоящее время историки сходятся на количестве в 300 убитых сторонников большевиков.

Похороны погибших студентов состоялись 19 марта 1918 г. На заупокойную службу собрались их родные, гимназисты, воины, духовенство и множество киевлян. С траурно-торжественной речью обратился к собранию Михаил Грушевский.

ПОЧТЕНИЕ ПЯМЯТИ БОЙЦОВ ПОД КРУТАМИ

В 1918 году с возвращением правительства УНР в Киев погибших студентов торжественно перезахоронили на Аскольдовой могиле в Киеве. На церемонии Михаил Грушевский назвал поступок киевской молодежи героическим.

Украинский поэт Павел Тычина написал стихотворение, посвященное чествованию павших — "Пам'яті тридцяти".

В независимой Украине на государственном уровне чтить память Героев Крут начали с 2004 года.

Монумент и символическая могила погибших героев Крут / Wikipedia

В городе Ровно установлен Мемориал памяти героев Крут - он был официально открыт 25 августа 2006 года открыт третьим президентом Украины Виктором Ющенко. В 2008 году мемориал дополнили семью железнодорожными вагонами и открытым вагоном-платформой военного эшелона. Установленные вагоны схожи с теми, в которых участники боя отправились на фронт. Внутри вагонов расположен мини-музей с оружием времён Гражданской войны, а также предметами быта солдат, фронтовыми фотографиями и архивными документами.

В январе 2012 года на братской Аскольдовой могиле в Киеве установили памятник гимназистам и студентам, погибшим в бою.

На сегодняшний день известны фамилии и имена 20 из героев Крут. Это студенты Народного университета Александр Шерстюк, Исидор Пурик, Борозенко-Конончук, Головащук, Чижов, Сирык, Омельченко (сотник); студенты университета Св. Владимира – Александр Попович, Владимир Шульгин, Николай Лизогуб, Божко-Божинский, Дмитренко, Андреев; гимназист 2-й Кирилло-Мефодиевской гимназии – Андрей Соколовский, Евгений Тернавский, Владимир Гнаткевич (6-ой класс), Григор Пипский (галичанин), Иван Сорокевич (7-ой класс), Павел Кольченко (прапорщик) и Николай Ганкевич (8-ой класс).

Постер фильма
Постер фильма "Круты 1918"

КРУТЫ 1918: О ЧЕМ ФИЛЬМ

Также к столетию боя в 2018 году был снят художественный фильм украинского производства "Круты 1918".

В ленте рассказывается история двух братьев, Андрея и Алексея Савицких, которые влюбляются в прекрасную Софию.

"Большевики подходят к Киеву, город наполнен "красными" агентами. Правительство УНР бросает на борьбу с врагом все боеспособные части армии, включая с юнкерами и студентами. Четыре сотни юношей, среди которых Андрей и Алексей, становятся против четырехтысячного хорошо вооруженного войска", - говорится в описании фильма.

КРУТЫ 1918: КОГДА СМОТРЕТЬ

Презентация фильма состоялась 25 января, а смотреть фильм "Круты 1918" в кинотеатрах можно будет с 7 февраля, когда он выйдет в национальный прокат.

Режиссером картины выступил Алексей Шапарев. Бюджет картины составил 52 млн гривен.  Проект фильма стал одним из победителей Девятого конкурсного отбора Государственного агентства Украины по вопросам кино в сессии игровых тематических фильмов (к 100-летию провозглашения Украинской Народной Республики, 100-й годовщины Боя студентов под Крутами ) и получил 26 млн грн государственной финансовой поддержки.

Шапарев рассказал, что производство фильма началось еще в начале осени прошлого года. За это время провели киносъемки различной сложности – от использования спец- и пиротехнических эффектов до участия животных и каскадеров.

Актерский состав: Дмитрий Ступка, Остап Ступка, Евгений Ламах, Надежда Коверская, Андрей Фединчик, Алексей Тритенко, Александр Пискунов, Наталия Васько, Роман Ясиновский.

Одну из ролей в фильме
Одну из ролей в фильме "Круты 1918" сыграл Остап Ступка
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Остап Ступка УНР Дмитрий Ступка Круты Герои Крут Алексей Шапарев Круты 1918 Бой под Крутами День памяти Героев Крут
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

08:32
Почему в Украине нужно легализовать проституцию
08:28
Вакарчук признался, кого из кандидатов в президенты поддержит на выборах 2019 Видео
08:01
"Мощная оттепель и черт знает что!": синоптик дала прогноз погоды для Украины на конец января Видео
07:55
Вся правда о кори в Украине 2019: как передается корь и ее симптомы Фото Видео
07:35
Бой под Крутами: какую дату отмечают в Украине и все о фильме "Круты 1918" Видео
07:14
Дмитрий Орешкин: "Горячая" война против Украины нанесет Путину смертельный удар
06:56
"Победный" сон Порошенко, или Как Петр Алексеевич снова станет президентом мнение
06:34
Астролог назвал четыре знака Зодиака, которым будет фартить в феврале 2019
06:01
Политолог объяснил, почему от решения Вакарчука "сняться" с выборов выигрывает Зеленский
05:53
Какой ты демон по знаку Зодиака: каких монстров скрывает каждый из нас Видео
05:37
"Путин хочет быть собирателем земель русских – но выходит скромненько ": эксперт пояснил, почему РФ подавится Беларусью Видео
05:04
Стало известно, как вредит здоровью воздержание от секса
04:29
"Насилие над чиновниками": политолог сказал, как на выборах Порошенко использует админресурс Видео
04:01
Порошенко подписал закон о переходе религиозных общин в ПЦУ
03:01
"Знойная женщина": Анна Семенович едва прикрыла пышную грудь на фото
02:58
"Классные титьки": Ирина Шейк покорила сеть глубоким декольте
02:12
Ученые рассказали, как постоянный секс влияет на кровяное давление
01:16
Экс-вице-премьер России спрогнозировал действия Путина по Украине
00:29
Часы судного дня 2019: ученые высчитали, насколько человечество близко к апокалипсису Видео
28 января, понедельник
23:52
"Упал и сломал себе мозг": в Сети высмеяли "госпитализацию" Виталия Кличко в Австрии
23:24
США ввели новые санкции против Венесуэлы
22:51
В Госдепе высмеяли новейшую ракету Путина
22:24
Гороскоп на 29 января: астролог назвал лузеров среди знаков Зодиака Видео
21:55
"Устроил акцию": в РФ утверждают, что крымский памятник "зеленым человечкам" испортил киевлянин
21:45
Виталия Кличко госпитализировали в Австрии
21:30
Евровидение-2019: стало известно, в каком полуфинале выступит Украина Видео
21:28
Тимошенко рассказала о раздающих деньги "наемниках Порошенко"
20:50
Эксперт сказал, за сколько можно воплотить в жизнь новый план по Донбассу Видео
20:42
Назвавший Скабееву "шлюхой" нардеп ответил на требование Кадырова извиниться
20:25
"Повышенная сложность": в Киеве горел радиозавод, опубликованы фото и видео Фото Видео
19:59
Больше половины украинцев выразили готовность отказаться от Донбасса
19:38
В СБУ отреагировали на пропажу капитана судна "Норд"
19:01
В Сеть "залили" подборку отборных снимков австралийской эротики: опубликованы фото 18+ Фото
18:51
Рекорд еще ближе: стали известны новые официальные кандидаты в президенты Видео
18:37
Украина значительно сократила импорт газа из Европы
18:06
В ОБСЕ рассказали о новом мирном плане по Донбассу вместо "Минска"
17:39
65-летняя Елена Степаненко после развода с Петросяном решилась на подтяжку лица Видео
17:22
Экс-вице-премьер РФ сказал, от чего зависит свобода Украины от российского руководства Видео
17:19
Автопарк Порошенко обошелся украинцам в сотни миллионов гривен
17:18
Лишний вес и целлюлит: Анна Седокова шокировала сеть формами в откровенном наряде Видео
17:00
"Как другой человек": фанатов встревожила внешность 81-летнего Джека Николсона Видео
16:47
В Киеве в десятках школ введен карантин: опубликован список Видео
16:45
В Украине исчез капитан судна "Норд"
16:40
В Чехии придумали, как заманить к себе новые тысячи украинских заробитчан
16:31
У убитого рэпера XXXTentacion родился сын
16:24
"Просто огонь!": Оля Полякова поразила фанатов длиной своих ног
16:15
К всеукраинской "Эстафете добра" присоединились 5160 волонтеров из 9 компаний
16:14
Смертельная лавина на Закарпатье: найдено тело туриста-киевлянина Фото Видео
16:13
Социологи назвали лидеров президентских и парламентских выборов в Украине-2019
16:03
"Намордник еще нужен": Ксения Собчак удивила сеть фото в ошейнике на цепи
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять