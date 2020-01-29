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"Мудак не может понять, что он мудак": автор закона о налоге за Фейсбук удивился критике

29 января 2020, 14:58

В Сети кипят страсти из-за планов обложить налогом Гугл, Фейсбук и YouTube.

Даниил Гетманцев
Даниил Гетманцев удивился критике в адрес его законопроекта/ facebook.com/danil.getmantsev

Автор скандального законопроекта об обложении налогом Гугла, Фейсбука и YouTube, нардеп от Слуги народа и глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев во всеуслышание возмутился из-за критики в адрес его детища.

По словам Гетманцева, он не понимает, почему рекламные и информационные услуги, оказываемые резидентами внутри страны, должны облагаться НДС, а услуги, предоставляемые мировыми гигантами у нас в стране нет.

"Почему бюджет воюющей страны должен отказываться от дополнительных поступлений от обложения сервисов, никак не являющихся товарами первой необходимости", - подчеркнул депутат на своей странице в Фейсбуке.

В качестве примера он привел страны ЕС, Турцию, Норвегию, Швейцарию, Японию и ОАЭ, где этот механизм успешно работает.

Отметим, в комментарии под сообщением Гетманцева обратили внимание, что экономике Украины далеко до показателей Японии и ОАЭ.

"Я маю кілька відповідей на Ваші питання) По-перше, пдв як непрямий податок збільшить вартість електронних сервісів для кінцевих споживачів - тобто людей в першу чергу. По-друге, ми не настільки розвинута економіка як Щвейцарія, Франція та ОАЕ, і рівень добробуту людей не такий, як в цих країнах. По-третє, наш податковий орган перебуває в перманентному процесі реформування і ледь стоїть на ногах, а Ви пропонуєте йому бігти марафон) це в плані проблем з контролем за правильністю визначення об’єкта оподаткування цифровим податком та субєктності для перевірки обсягів наданих послуг та суми податку. І дуже прошу зверніть увагу на пропоноване визначення електронних послуг! Та як воно співвідноситься з нині чинним визначенням програмної продукції, і відповідно кому створить проблеми. Переконана, це треба виправляти", - отметила Татьяна Острикова.

В Сети тем временем на голову Гетманцева бросают ушатами дерьмо.

"Мудак не может понять, что он мудак, потому что он мудак", - говорит Алексей Кучеров.

"Он просто не оттуда начал, надо акциз на порнхаб", - добавил Саша Дьяченко.

"За последнее время доходы нашего государства уменьшились. После того как был введён налог на воздух, вы стали меньше дышать! Это возмутительно! Молча-а-а-ать! Кроме того, вводится новый налог на осадки: за обыкновенный дождь — 100 лир, за проливной дождь — 200 лир, с громом и молнией — 300 лир. Молча-а-а-ать! Чиполлино", - пошутил Алексей Маклахов.

"Закодировать каналы,теперь налог на интернетресурсы,да такой введут что посмотреть ленту в фейсбуке или фильм на ютубе и зарплаты не хватит,все делается для того чтоб человек не владел информацией,ведь так просто управлять стадом несведущим, как в темные века,ничего знать не нужно-пан сказал так делать значит будет так)))", - считает Елена Белова.

"Законопроекты сыпятся как из рога изобилия у вновьприбывших,только все они бестолковые как и они сами,мастер классы у Гройсмана пусть возьмут,пусть покажет как надо работать", - высказалась Евгения Кудрявцева.

Читайте такжеУкраинцев облагают новыми налогами: экономист дал тревожный прогнозНапомним, ранее сообщалось, в украинском парламенте зарегистрировали законопроект №2634. В документе предлагается ввести налог на добавленную стоимость в размере 20% на электронные услуги, предоставляемые компаниями-нерезидентами Украины - по типу Google или Facebook. В пояснительной записке к законопроекту сообщается, что деятельность компаний-нерезидентов, предоставляющих цифровые услуги украинцам, на данный момент проводится без надлежащего налогообложения. Это, в свою очередь, приводит к потерям госбюджета и создает неконкурентную среду для резидентов-плательщиков.

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