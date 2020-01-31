"Вон кино агрессора": в Днепре протестовали из-за "русского мира" и сорвали открытие фестиваля

Нацкорпус сорвал открытие фестиваля в Днепре / nationalcorps.org

В Днепре представители Национального корпуса вместе с активистами С14, Правого сектора, а также ветеранских и волонтерских организаций сорвали открытие фестиваля "Международная киноассамблея на Днепре - 2020".

Участники акции протеста обратили внимание на то, что среди приехавших для участия в фестивале были представители РФ, а само мероприятие проходит при поддержке Ассоциации документального кино СК России.

"В рамках гибридной войны у нас опять пытаются легализовать "дружескую" культуру. Культуру, кстати, без субтитров и лицензионных прокатных документов. Не допустим пропаганду "русского мира" в нашем прифронтовом городе", – отметили в Нацкорпусе.

Как пишет Радио Свобода, международный кинофестиваль проходит при поддержке УПЦ Московского патриархата.

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Протестующие принесли с собой плакаты с надписями "Нет русскому миру!", "Свободу узникам Кремля", "Вон кино агрессора из Украины" и "РоскинOFF". Их возмутило, что среди фильмов-участников фестиваля 10 фильмов производства России и только один – украинский. В частности, они обратили внимание на фильм "Герой империи" и требовали от организаторов показать лицензионное разрешение на прокат ленты.

Напомним, ранее в аэропорту Запорожья группе актеров из России было отказано во въезде в Украину.