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Эксперт рассказал, начнет ли Нафтогаз отключать отопление украинцам за долги

31 января 2020, 19:50

По словам специалиста, громадные долги украинцев за отопление - проблема с многолетней историей.

Отопление
Отключение отопления / УНИАН

В Нафтогазе Украины до сих пор нет решения по поводу того, как решать проблемы с громадными долгами украинцев за отопление. И это при том, что прецеденты отключения тепла за задолженности уже наличествовали.

Соответствующее мнение в комментарии 24-му каналу высказал эксперт по энергетике Леонид Униговский.

"Причин возникновения задолженности несколько. Высокие тарифы для населения. Субсидии, льготы не покрывают потребность в дополнительном финансировании тепла. Есть проблема и в самих теплокоммунэнерго. Из-за устаревших теплосетей много тепла просто теряется", – заявил он.

По словам Униговского, долги украинцев за отопление – проблема с многолетней историей. И, соответственно, много раз предлагались различные методы для ее решения.

"Как отмечает Униговский, один из вариантов предотвращения возникновения таких задолженностей – надо было все же закупить у российского Газпрома определенное количество газа. Не более 30% от всех потребностей для нашей энергетической безопасности. На примере Европы, где из одного источника закупается не более 30% топлива. И целенаправленно направить этот газ именно на теплокоммунэнерго. Это бы удешевило стоимость тепла. И помогло бы решить проблему с задолженностью. Но это не стратегическое решение", - подытожил он.

Напомним, ранее, в прошлом отопительном сезоне (2018/2019) крупный промышленный город Кривой Рог (что на Днепропетровщине) оставался без отопления из-за долгов  предприятию "Криворожская теплоцентраль" в размере 375 млн гривен перед госкомпанией Нафтогаз Украины.

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