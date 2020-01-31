Эксперт рассказал, начнет ли Нафтогаз отключать отопление украинцам за долги

Отключение отопления / УНИАН

В Нафтогазе Украины до сих пор нет решения по поводу того, как решать проблемы с громадными долгами украинцев за отопление. И это при том, что прецеденты отключения тепла за задолженности уже наличествовали.

Соответствующее мнение в комментарии 24-му каналу высказал эксперт по энергетике Леонид Униговский.

"Причин возникновения задолженности несколько. Высокие тарифы для населения. Субсидии, льготы не покрывают потребность в дополнительном финансировании тепла. Есть проблема и в самих теплокоммунэнерго. Из-за устаревших теплосетей много тепла просто теряется", – заявил он.

По словам Униговского, долги украинцев за отопление – проблема с многолетней историей. И, соответственно, много раз предлагались различные методы для ее решения.

"Как отмечает Униговский, один из вариантов предотвращения возникновения таких задолженностей – надо было все же закупить у российского Газпрома определенное количество газа. Не более 30% от всех потребностей для нашей энергетической безопасности. На примере Европы, где из одного источника закупается не более 30% топлива. И целенаправленно направить этот газ именно на теплокоммунэнерго. Это бы удешевило стоимость тепла. И помогло бы решить проблему с задолженностью. Но это не стратегическое решение", - подытожил он.

Напомним, ранее, в прошлом отопительном сезоне (2018/2019) крупный промышленный город Кривой Рог (что на Днепропетровщине) оставался без отопления из-за долгов предприятию "Криворожская теплоцентраль" в размере 375 млн гривен перед госкомпанией Нафтогаз Украины.