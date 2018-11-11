"Ситуация критическая": в Украине из-за долгов крупный город остался без отопления

11 ноября 2018, 15:22

В Кривом Роге без тепла остаются более двух тысяч домов.

батареи, отопление
В Украине крупный город остался без отопления / kiyany.obozrevatel.com

В Кривом Роге Днепропетровской области на 10 ноября без тепла оставались 2011 домов, 78 школ, 75 садиков, 22 больницы, 30 объектов соцкультбыта и воинская часть 3011.

Критическая ситуация сложилась из-за задолженности, ведь предприятию "Криворожская теплоцентраль", которое управляется Фондом государственного имущества, необходимо единоразово выплатить НАК "Нафтогаз" долг более 375 млн грн для получения газа, пишет ресурс 0564.ua.

"За 2 года у государственной "Теплоцентрали" поменялось 5 директоров и ни один из них не был согласован с горисполкомом. А Вы должны понимать что это за предприятие: "Теплоцентраль" сама производит тепло, сама его продает потребителям и сама собирает деньги. И абсолютно автономно работает от городской власти. Мы просто являемся заложниками, потому что предприятие работает на территории Кривого Рога", - сказал зам городского головы по ЖКХ Александр Катриченко.

По словам начальника управления образования и науки Татьяны Крипак, максимальная температура в детских садиках города достигает +14 градусов.

Читайте такжеНовое повышение тарифов: стало известно, сколько киевляне заплатят за отопление

"Одеваем деток в более теплую одежду, но это не комфортно и неправильно, в школах делаем сокращенные уроки. Принять тепло мы готовы, деньги в бюджете есть для оплаты. Ждем тепло!", - сказала она.

"На сегодня не подключены Центр реабилитации детей с инвалидностью и детский дом – интернат, где находятся практически недвижимые дети с инвалидностью. Ситуация там критическая. Обогреваем помещения электроприборами, но это не выход!", - добавила директор Департамента социальной политики Инесса Благун.

В свою очередь пресс-служба АО "Криворожская теплоцентраль" сообщила о том, что по состоянию на 10 ноября во исполнение протокола внеочередного заседания № 17 Криворожской городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при исполкоме горсовета, готово осуществить подачу теплоносителя потребителям.

Читайте такжеСтало известно, когда и как в Украине поднимут тарифы на отопление

Однако положения указанного протокола отказывается выполнять ПАО "Криворожгаз", что, в свою очередь, делает невозможным начало отопительного сезона Акционерным обществом "Криворожская теплоцентраль".

Кроме того, 7 ноября АО "Криворожская теплоцентраль" получило Постановление Хозяйственного суда Днепропетровской области, запрещающее ПАО "Криворожгаз" совершать любые действия по прекращению или ограничению распределения природного газа на объекты АО "Криворожская теплоцентраль", которое  "Криворожгаз" отказывается выполнять.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в связи с подорожанием газа для населения тарифы на тепло в Украине вырастут не более чем на 16 процентов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
коммуналка отопление долги Кривой Рог
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
16:28
Путин одобрил идею Макрона о создании общеевропейской армии
16:25
"Россия дотирует главарей боевиков": Волкер жестко высказался о "выборах" в ОРДЛО Видео
16:00
Динамо - Мариуполь: прямая видеотрансляция матча пятнадцатого тура УПЛ
15:58
Польша потребовала немедленного введения санкций против организаторов "выборов" в ОРДЛО
15:52
Взрывы на военных складах: Полторак назвал число наказанных генералов
15:52
Самым популярным кандидатом на "выборах" в "ЛДНР" оказался "Чак Норрис"
15:36
"Какие "выборы" - такие и "наблюдатели"": Тука рассказал о тех, кто приехал следить за "выборами" в ОРДЛО
15:22
"Ситуация критическая": в Украине из-за долгов крупный город остался без отопления Видео
15:14
"Выборы" в "ЛДНР": Киев потребовал срочно созвать ТКГ
14:45
Трамп отказался пожать руку Порошенко: опубликовано видео Видео
14:18
"Холодно везде": синоптик рассказала, где в Украине ждать снега в начале недели Фото Видео
13:44
В НАТО сделали заявление по "выборам" на Донбассе
13:26
Путин показал Трампу палец: опубликовано видео Видео
13:15
В Париже полуголая активистка Femen бросилась под колеса лимузина Трампа Фото Видео
12:50
Шпионский скандал в Австрии: раскрыт еще один высокопоставленный информатор РФ
12:20
"Народный фронт" осудил проведение Кремлем фейковых "выборов" в ОРДЛО
12:16
Вятрович объяснил нежелание Запада называть агрессию РФ в Украине войной
12:06
"Выборы" в "ЛДНР": данные о кандидатах в бюллетенях продублировали на украинском
12:05
В КГГА рассказали о ремонте мостов и предупредили о пробках на дорогах
11:53
В планах два боя: промоутер рассказал о следующих соперниках Усика
11:33
Убийства политиков и экс-президента: в Германии раскрыли военный заговор
11:29
Отключен энергоблок крупнейшей в Украине АЭС
11:03
Усик прокомментировал свою победу над Белью
10:59
"Савченко №2": в Сети высмеяли Приходько, сбежавшую с записи интервью Видео
10:30
Дешевые продукты и проблемы со связью: СМИ рассказали, как проходят "выборы" в ОРДЛО Видео
10:15
Украинский генерал раскритиковал Меркель за "договорняк" с Путиным
10:11
Обещанный рай от Путина превращается в суровую "жесть" мнение
09:57
"Дьявольская цифра": на видео с Поплавской заметили недобрый знак Видео
09:43
"Это конец для меня": Белью сделал громкое заявление после боя с Усиком
09:30
Беларусь готова: украинский генерал озвучил рецепт мира на Донбассе Видео
08:58
ВСУ понесли потери на Донбассе
08:30
Порошенко делает выборы-2019 скучными мнение
08:17
Названа причина смерти актрисы Юлии Волчковой
07:51
Порошенко из Парижа обратился к украинцам с просьбой
07:26
На Донбассе стартовали выборы главарей "ЛДНР"
07:13
Вятрович рассказал о будущей "быстрой" декоммунизации Донбасса и Крыма
06:57
Оккупанты превращают Донбасс в "ртутную бомбу" мнение
06:32
Названы три самых гениальных знака Зодиака
06:14
Битва ягодиц: участницы конкурса "Мисс Бум Бум" устроили разборки прямо на сцене Видео
05:49
Жуткий череп из космоса: к Земле мчится мертвая "комета смерти" Видео
05:17
Генерал-разведчик объяснил, зачем Путину "выборы" на Донбассе
04:37
Под Одессой установили крупнейшее в Украине "дерево" из продуктов для борща
04:01
Морозы до – 30 градусов: синоптик рассказал, когда в Украину придет настоящая зима Видео
03:15
Волочкова упала на сцене: опубликовано видео Видео
02:42
Под Хмельницким элеватор засыпает село красной шелухой Видео
02:15
Подсчитано количество нелегальных "стволов" на руках у украинцев
01:53
Астрономы сообщили о приближении мертвой кометы-черепа
01:35
Усик победил Беллью нокаутом. Видео боя Видео
01:13
Солист группы Фиолет провалился под сцену во время концерта Видео
00:45
Усик-Беллью. Прямая видеотрансляция боя Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять