"Ситуация критическая": в Украине из-за долгов крупный город остался без отопления

В Украине крупный город остался без отопления / kiyany.obozrevatel.com

В Кривом Роге Днепропетровской области на 10 ноября без тепла оставались 2011 домов, 78 школ, 75 садиков, 22 больницы, 30 объектов соцкультбыта и воинская часть 3011.

Критическая ситуация сложилась из-за задолженности, ведь предприятию "Криворожская теплоцентраль", которое управляется Фондом государственного имущества, необходимо единоразово выплатить НАК "Нафтогаз" долг более 375 млн грн для получения газа, пишет ресурс 0564.ua.

"За 2 года у государственной "Теплоцентрали" поменялось 5 директоров и ни один из них не был согласован с горисполкомом. А Вы должны понимать что это за предприятие: "Теплоцентраль" сама производит тепло, сама его продает потребителям и сама собирает деньги. И абсолютно автономно работает от городской власти. Мы просто являемся заложниками, потому что предприятие работает на территории Кривого Рога", - сказал зам городского головы по ЖКХ Александр Катриченко.

По словам начальника управления образования и науки Татьяны Крипак, максимальная температура в детских садиках города достигает +14 градусов.

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"Одеваем деток в более теплую одежду, но это не комфортно и неправильно, в школах делаем сокращенные уроки. Принять тепло мы готовы, деньги в бюджете есть для оплаты. Ждем тепло!", - сказала она.

"На сегодня не подключены Центр реабилитации детей с инвалидностью и детский дом – интернат, где находятся практически недвижимые дети с инвалидностью. Ситуация там критическая. Обогреваем помещения электроприборами, но это не выход!", - добавила директор Департамента социальной политики Инесса Благун.

В свою очередь пресс-служба АО "Криворожская теплоцентраль" сообщила о том, что по состоянию на 10 ноября во исполнение протокола внеочередного заседания № 17 Криворожской городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при исполкоме горсовета, готово осуществить подачу теплоносителя потребителям.

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Однако положения указанного протокола отказывается выполнять ПАО "Криворожгаз", что, в свою очередь, делает невозможным начало отопительного сезона Акционерным обществом "Криворожская теплоцентраль".

Кроме того, 7 ноября АО "Криворожская теплоцентраль" получило Постановление Хозяйственного суда Днепропетровской области, запрещающее ПАО "Криворожгаз" совершать любые действия по прекращению или ограничению распределения природного газа на объекты АО "Криворожская теплоцентраль", которое "Криворожгаз" отказывается выполнять.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в связи с подорожанием газа для населения тарифы на тепло в Украине вырастут не более чем на 16 процентов.