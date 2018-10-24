"Нафтогаз" получил право отключать людям тепло зимой - и воспользуется им

Андрей Коболев и Юрий Витренко / УНИАН

"Нафтогаз Украины" в очередной раз демонстрирует всем - Верховной Раде, президенту Порошенко, премьеру Гройсману, правительству в целом - что для газового монополиста закон не писан. И плевали в "Нафтогазе" интересы государства, населения и газово- и теплоснабжающей инфраструктуры Украины.

"Эх, гулять - так гулять", - сказали в "Нафтогазе". И с радостью как первоначальный неандерталец, размахивая каменным молотком продолжили разрушения системы обеспечения газом и централизованного теплоснабжения для населения в стране.

Читайте такжеУкраинцев зимой ждет принудительная акция "прикрути"Последние годы "Нафтогаз" продолжает политику монополизации рынка газа, захвата газовых сетей, контроля за поставками газа теплокоммунэнерго. "Нафтогаз" долго и нудно лоббировал возможность отключения теплокоммунэнерго от газа в отопительный период.

И, наконец, праздник на улице "Нафтогаза" наступил. Компания получила подарок почти под новогоднюю елку. "Нафтогаз" получил право инициировать и давать поручения операторам газораспределительных сетей (облгазам) отключить теплосети зимой по причине задолженности за потребленный газ. И то, что долги часто являются искусственными, что есть график выплаты долгов - это никого не будет интересовать. Действия "Нафтогаза" понятны - остаться "чистым" и сделать виновными теплокоммунэнерго и облгазы.

Читайте также"Нафтогаз" просит у Кабмина 230 миллиардов гривенНо реальность заключается в том, что это именно "Нафтогаз" будет ограничивать людям поставки тепла. И для населения этот "подарок" обернется холодом в квартирах и долгами. А в будущем ростом тарифов и уже полным отключением от централизованного тепла.

Лоббизм "Нафтогаза" и такое право отключать зимой тепло - это нарушение закона "О теплоснабжении" и закона "О внесении изменений в Закон Украины "О теплоснабжении" относительно использования технологического минимума природного газа".

Ссылка "Нафтогаза" на Кодекс газотранспортных систем - не выдерживает критики. С каких это пор кодекс имеет более высокий статус, чем закон?

Теперь слово за президентом, премьером и Верховной Радой. Народ и так "счастливый" от роста тарифов на газ - которые также как сумасшедший лоббировал "Нафтогаз". А теперь еще люди скажут "спасибо" власти за возможность отключать тепло, которую получил "Нафтогаз" и каковой точно воспользуется этой зимой.