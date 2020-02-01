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"Бал ваты": в Сети распекли чиновницу-любительницу "русского мира"

1 февраля 2020, 14:33

Чиновница на праздник нарядилась "российской императрицей".

Наталья Мишина/скриншот

В Одесской области отличилась местная чиновница-любительница "русского мира". Так, сельская председатель села Фонтанка Наталья Мишина под Одессой устроила странную костюмированную вечеринку.

Чиновница на праздник нарядилась "российской императрицей".

"А вот недавно Наталья устроила вечеринку вместе с местными чиновниками. Мишина в роли российской императрицы, а другие - ее "придворные". 2020 на улице. В нормальной стране она бы уже давно сидела. Но у нас она продолжает сидеть на схемах, воровать деньги из бюджета и пропагандировать идеи оккупантов", - написал одиозный активист Сергей Стерненко в Facebook.

При этом он отметил, что Мишина ранее работала в оккупационных органах так называемого Приднестровья на российские власти. Кроме того, ее сын погиб 2 мая 2014 года, участвуя в боях на стороне русских террористов.

Стоит отметить, что пользователи социальной сети негативно отреагировали на подобный карнавал: "Это клиника! У них что-то с мозгами, или лечить, или безнадега", "Карнавал моральных уродов", "То у них ролевые игры", "Бал ваты – это феерично", "Похоронить сына и так веселиться? У меня есть знакомая, ее сын погиб в армии лет 20 назад. Она и сегодня в горе…", "На здоровую голову такое не натянешь", "К Кобзону с Моторолой ей, им там с проституткой веселее будет в казане шквариться", "Императрица села. По любому это ролевые игры", "Долбодятлы" и другие.

Как ранее сообщал Главред, в Днепре представители Национального корпуса вместе с активистами С14, Правого сектора, а также ветеранских и волонтерских организаций сорвали открытие фестиваля "Международная киноассамблея на Днепре - 2020".

Одесса видео маскарад новости Украины
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