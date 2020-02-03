Убийство пластического хирурга в Киеве: кто такой Андрей Сотник, версии преступления

Андрей Сотник - фото Facebook

Вечером 2 февраля в центре Киева на улице Саксаганского произошло жестокое убийство. Погибшим оказался пластический хирург Андрей Сотник.

Мужчина заходил в арку возле своего дома. В этот момент сзади к нему подбежал неизвестный и несколько раз выстрелил. После чего этого нападающий забрал пакет с неизвестным содержимым и скрылся. Смерть наступила еще до приезда кареты скорой помощи. Кадры расстрела попали на видео камер видеонаблюдения.

Андрей Сотник – что известно о жертве преступления

43-летний хирург Андрей Сотник учился в Донецком мединституте и после работал в ныне оккупированном Донецке, переехал столицу в 2014 году. Сотник работал в Институте восстановительной и реконструктивной хирургии им. Гусака, затем - в частных клиниках пластической хирургии. Часто посещал конференции пластических хирургов в Европе и США. Сотник руководил частной практикой в клинике DMK Ukraine и довольно неплохо зарабатывал, так как пластические операции стоят недешево. Собственного жилья у Сотника в Киеве не было.

Убийство в Киеве – версии полиции

В полиции рассматривают несколько версий преступления. Как пишет Страна со ссылкой на источники в МВД, убийство не похоже на обычный гоп-стоп, так как убийца знал распорядок дня Сотника. Кроме того, есть вопросы к пакету, который киллер забрал из рук убитого хирурга. По одной из версий в нем была крупная сумма денег, а врач направлялся с деньгами на какую-то деловую встречу. На данный момент копы изучают последние контакты убитого.

Еще одна версия убийства пластического хирурга - личная неприязнь в связи с профессиональной деятельностью. Также отрабатывается оперативная версия об убийстве на заказ с целью мести.

Напомним, правоохранители открыли уголовное дело по ст. 115 (умышленное убийство) УК по факту убийства в Киеве и проводят спецоперацию по поиску убийцы.

Убийство пластического хирурга в центре Киева - видео