Изгнание из фракции или выговор: в Слуге народа решили судьбу оскандалившегося Брагара

Евгений Брагар угодил в скандал / @yvbragar

Первый заместитель председателя фракции Слуга народа Александр Корниенко прокомментировал скандал вокруг заявления его коллеги по фракции Евгения Брагара, который предложил пенсионерке продать собаку и таким образом рассчитаться за коммуналку.

Корниенко считает, что "моральное осуждение" достаточным, чтобы Брагар сделал для себя "выводы на будущее".

"Запрет ходить на эфиры - это тоже недемократично, это право выбора самого депутата. Я знаю, что он переживает по поводу этой ситуации и, возможно, с его стороны будет такое решение об уменьшении коммуникации с прессой в ближайшее время", - ответил Корниенко на вопрос о том, будут ли применены санкции к Брагару.

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"То моральное осуждение, под которое попал Евгений, и тот набор мемов, героем которых он стал, это более чем достаточно с моральной точки зрения, чтобы человек понял и сделала какие-то выводы на будущее. Что касается политической ситуации - нам нужно, конечно, и работать больше с пониманием ситуации, то, о чем говорил сегодня спикер. И мы над этим тоже работаем. И с другой стороны - исправлять саму причину. Сама причина не столько в Евгении, сколько в ситуации с тарифами и с платежами. Мы этим на этой неделе обязательно займемся", - сказал Корниенко.

Напомним, ранее нардеп от Слуги народа Евгений Брагар в телеэфире посоветовал пенсионерке продать собаку "элитной породы", чтобы получить возможность заплатить за коммуналку.

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После этого в социальных сетях разгорелось бурное обсуждение, при этом многие раскритиковали и высмеяли такой совет депутата.

В свою очередь Брагар за свои слова извинился и заявил, что "он новое лицо в политике, а потому еще не научился отвечать на чувствительные вопросы".