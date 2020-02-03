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Изгнание из фракции или выговор: в Слуге народа решили судьбу оскандалившегося Брагара

3 февраля 2020, 18:30

Евгений Брагар должен для себя сделать "выводы на будущее", считает Александр Корниенко.

Евгений Брагар
Евгений Брагар угодил в скандал / @yvbragar

Первый заместитель председателя фракции Слуга народа Александр Корниенко прокомментировал скандал вокруг заявления его коллеги по фракции Евгения Брагара, который предложил пенсионерке продать собаку и таким образом рассчитаться за коммуналку.

Корниенко считает, что "моральное осуждение" достаточным, чтобы Брагар сделал для себя "выводы на будущее".

"Запрет ходить на эфиры - это тоже недемократично, это право выбора самого депутата. Я знаю, что он переживает по поводу этой ситуации и, возможно, с его стороны будет такое решение об уменьшении коммуникации с прессой в ближайшее время", - ответил Корниенко на вопрос о том, будут ли применены санкции к Брагару.

Читайте такжеРазумков оценил "собачий" скандал с Брагаром и посоветовал нардепом следить за языкомЗампред фракции Слуга народа также подчеркнул, что одним из видов санкций является исключение из фракции, за что должна проголосовать вся фракция, или выговор.

"То моральное осуждение, под которое попал Евгений, и тот набор мемов, героем которых он стал, это более чем достаточно с моральной точки зрения, чтобы человек понял и сделала какие-то выводы на будущее. Что касается политической ситуации - нам нужно, конечно, и работать больше с пониманием ситуации, то, о чем говорил сегодня спикер. И мы над этим тоже работаем. И с другой стороны - исправлять саму причину. Сама причина не столько в Евгении, сколько в ситуации с тарифами и с платежами. Мы этим на этой неделе обязательно займемся", - сказал Корниенко.

Напомним, ранее нардеп от Слуги народа Евгений Брагар в телеэфире посоветовал пенсионерке продать собаку "элитной породы", чтобы получить возможность заплатить за коммуналку.

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После этого в социальных сетях разгорелось бурное обсуждение, при этом многие раскритиковали и высмеяли такой совет депутата.

В свою очередь Брагар за свои слова извинился и заявил, что "он новое лицо в политике, а потому еще не научился отвечать на чувствительные вопросы".

Слуга народа Александр Корниенко Евгений Брагар
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