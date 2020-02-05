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Не работают реестры: в Украине заблокировали все сделки с землей

5 февраля 2020, 19:09

Рынок недвижимости парализован.

нотариус
Работа нотариусов оказалась парализована / hodarenko.io.ua

В Украине с 1 февраля невозможно провести какие-либо сделки с землей, поскольку произошел сбой в работе реестров оценки имущества, которые курирует Фонд госимущества.

Как сообщает Страна со ссылкой на информацию от нотариусов, отныне невозможно осуществить регистрацию объекта в системе, а, согласно законодательству, без этой процедуры невозможно реализовать сделку купли-продажи любой недвижимости.

"Все стоит. Старую оценку нотариусы проверит могут, а вот новую оценщик внести в систему сейчас не может", - утверждает столичный нотариус.

"Рынок недвижимости парализован. Если вы сейчас обратитесь в оценочную компанию чтобы заказать оценку для вашей сделки по продаже квартиры, дома, земельного участка - вам не сделают такую оценку. А значит вам не с чем идти на сделку. Сделки не будет", - написал на своей странице в Facebook руководитель оценочной компании "Дельта-Консалтинг" Роман Рябов.

Глава агентства недвижимости Best&Seller Ирина Луханина также подтвердила, что существуют сейчас серьезные проблемы с проведением сделок.

"По срочным сделкам продлеваются залоги, часть сделок отменяется. Некоторые нотариусы соглашаются проводить сделки с незарегистрированной оценкой, но я бы, если честно, не советовала. Такая сделка в любой момент может быть признана недействительной", - говорит Луханина.

Причина сбоя кроется в решении депутатов Верховной Рады, которые в конце минувшего года проголосовали за закон, якобы ликвидирующий коррупционные схемы. По новым правилам в цепочке клиент-оценщик-реестр исчезли посредники, которые значительно превышали стоимость оценки.

С 1 февраля перестала функционировать старая система, а новая - так и не начала работать.

"Еще 31 января система начала сбоить. Некоторые оценщики перестали брать заказы у клиентов еще с 30 января, подозревая, что будут сложности с регистрацией в новой системе. В субботу-воскресенье некоторые оценщики смогли зарегистрироваться в новой системе ФГИ. Но работала она некорректно — неправильно подтягивала информацию об объекте. А с понедельника и вовсе "зависла", — говорит Луханина.

"Нужно было заблаговременно подготовить новое программное обеспечение. Фонд госимущества должен был сделать это собственными силами или привлечь подрядчика. Но 1 февраля прошло, а ничего так и не заработало. При том, что у нас есть целое министерство по диджитализации, своевременно реестр так и не запустили", — говорит глава адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

В Фонде госимущества на запросы журналистов не отвечают. Однако нотариусы сообщают, что им в ФГИ обещали "включить все через пару часов", но потом все свелось до фразы "с понедельника или до конца недели". Эксперты утверждают, что наладить работу системы удастся не ранее, чем через две недели.

Впрочем, есть и хорошие новости – стоимость оценки все же удалось снизить.

"Ранее из-за дороговизны услуг посредников оценка стоила 2,5 тысячи гривен, а сейчас будет — 500-600 гривен", — рассказал один из киевских нотариусов.

Напомним, журналисты из расследовательского проекта Bihus.info выложили в Сеть массив данных об особняке площадью более 12 квадратных километров, который якобы строится для украинского олигарха Рината Ахметова.

Также после сообщения о том, что самый богатый украинец Ринат Ахметов обзавелся новой элитной недвижимостью на Лазурном берегу Франции, журналисты решили провести расследование.

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