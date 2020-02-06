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Журналист 1+1 Куксин рассказал о требованиях СБУ при обыске

6 февраля 2020, 00:04

Силовики просили отдать устройство, на которое были записаны пленки Гончарука.

Куксина подозревают в записи разговора в кабинете Гончарука / Фото: скриншот из видео

Журналист телеканал 1+1 Евгений Куксин прокомментировал процесс обысков СБУ в офисе, а также у него дома в связи с обвинениями в прослушивании и записи разговоров премьер-министра Алексея Гончарука и его подчиненных.

"Все началось с того, что я вышел на поздний обед около 5 вечера. Сижу, пью чай, ем конфетку, ко мне подходят двое мужчин, показывают "корочки" Службы безопасности Украины и говорят, что у нас сейчас в редакции обыск", - цитирует его 112 Украина.

По словам Куксина, обыску он не удивился, поскольку профессия обязывает быть готовым к самым различным развитиям событий. Однако, в данном случае, ему стало интересно, что именно интересует силовиков.

"Я прихожу, здесь на редакции стоит где-то 15 мужчин, все такие борзые, хорошие, говорят: "Значит так, сейчас у нас будет обыск". Я им немного напомнил, что, друзья, есть такая вещь, как уголовно-процессуальный кодекс, давайте будем всё-таки работать по закону. Для начала постановление суда давайте, мы с ним ознакомимся", - сказал Куксин.

Журналист отметил, что обыск был серьезным и некоторым сотрудникам редакции не позволяли пройти в помещение. Они искали устройство, которым записывали совещание в кабинете премьер-министра.

"В постановлении нет ничего. Они сюда пришли что-то найти – это я обобщаю. В постановлении они хотят найти устройство, на которое или я, или не знаю кто, записывал Гончарука на этом совещании. Еще раз — здесь должно находиться устройство, на которое записали Гончарука", - сказал Куксин.

По словам сотрудника 1+1, его компьютер правоохранители тщательно осмотрели, искали что-то в настройках, а затем изъяли технику.

"Меня попросили добровольно предоставить устройство, на которое был записан тот разговор. О чем можно говорить дальше?" — отметил Куксин.

Как ранее сообщалось, народный депутат от Слуги народа Александр Ткаченко заявил, что обыски СБУ в офисе телеканала 1+1 являются ущемлением свободы слова в стране.

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