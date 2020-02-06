"Запугивать": в НСЖУ объяснили, у кого СБУ должна проводить обыски

СБУ / Фото: УНИАН

В Национальном союзе журналистов Украины обеспокоены из-за обысков телеканале 1+1 и в домах журналистов. Глава НСЖУ Сергей Томиленко заявил, что сотрудники Службы безопасности не должны запугивать журналистов.

"Обыски должны прежде всего проходить у фигурантов разоблачительных материалов, а не на работе и дома у их авторов. Служба безопасности Украины не должна запугивать журналистов и демонстрировать готовность применять свой репрессивный арсенал против украинских СМИ и их работников", - написал Томиленко в Facebook.

При этом он считает, что обыски на одном из ведущих телеканалов является сигналом тревоги, потому что государство посягает на право журналистов держать в тайне свои источники, а нарушение свободы слова - "необходимые следственные действия".

Как ранее сообщал Главред, в здании телеканала "1+1" проводят обыск сотрудники СБУ. По словам главы СБУ Ивана Баканова, ни о каком давлении на журналистов телеканала 1+1 или притеснении свободы слова в Украине в данной ситуации речь не идет.