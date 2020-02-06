Угрозы Зеленскому: скандальной Звиробий вручили подозрение

Маруся Звиробий / скриншот

Волонтеру Марусе Зверобой в ГБР вручили подозрение в уголовном производстве из-за угроз в адрес президента Владимира Зеленского. Отмечается, что в Бюро ее вызвали для допроса.

По словам адвоката Андрея Писаренко, в четверг, 6 февраля, вручили уведомление о подозрении, допросили, а также вручили ходатайство об избрании меры пресечения.

При этом он указал, что следователь просит о мере пресечения в виде личного обязательства. Сообщается, что ходатайство об избрании меры пресечения будет рассматривать Печерский районный суд Киева, но время рассмотрения пока неизвестно.

Как ранее сообщал Главрд, Печерский райсуд Киева разрешил сотрудника ГБР скопировать все необходимые данные с гаджетов, принадлежащих волонтеру Марусе Звиробий.