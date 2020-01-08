Суд разрешил следствию "выпотрошить" гаджеты Маруси Звиробий

Маруся Звиробий / УНИАН

Печерский райсуд столицы Украины разрешил сотрудника Госбюро расследований скопировать все необходимые данные с гаджетов, принадлежащих волонтеру Марусе Звиробий (Алене Самбул-Беленькой).

Такая информация содержится в судебных материалах. Сотрудникам ГБР разрешили скопировать в том числе личную переписку и записи личного характера, которые хранятся на трех телефонах Samsung, принадлежащих Звиробий.

Напомним, ранее, утром четверга, 28 ноября, правоохранители пришли с обыском в дом волонтера Маруси Звиробий (Алены Самбул-Беленькая), которую вместе с нардепом от партии Европейская солидарность (политсила Петра Порошенко) Софией Фединой подозревают в угрозе убийством действующему украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Позднее Звиробий рассказала о том, что у нее изъяло ГБР во время обысков.