"Ответочку уродам бандеровским до Львова": патрон "ЛНР" обвинил Зеленского в обстрелах

Пасечник обвинил Зеленского в обострении ситуации в "ЛНР" / Скриншот видео с youtube.com

Так называемый глава "ЛНР" Леонид Пасечник обвинил президента Украины Владимира Зеленского в обострении ситуации в Золотом, где, по данным сепаратистов, погибли четыре боевика.

По словам патрона боевиков, обстрел состоялся на участке разведения войск.

"Расцениваю такие действия Украины, как акт международно-уголовного преступления против народа Донбасса. Ответственность за гибель граждан Республики полностью ложится на верховного главнокомандующего украинской армией Владимира Зеленского", - цитируют Пасечника сепаратистские СМИ со ссылкой на его пресс-службу.

Более того, Пасечник особо отметил, что "украинский президент целенаправленно идет по пути террора народа Донбасса".

"Призываю мировую общественность остановить вооруженную агрессию ВСУ и указать руководству Украины на необходимость выполнения Минских соглашений - единственного документа, позволяющего разрешить конфликт мирным путем", - добавил Пасечник.

Отметим, Украина обстрелы, о которых заявил Пасечник, не подтверждает.

В то же время в соцсетях на слова Пасечника отреагировали.

"Я уже давно не читаю заявления наших властей, которые больше похожи на "записи умалишённых", - пишет некий Алексей Толстый.

"Надо им помочь отвести войска за Львов и Ивано-Франковск. ВСУкам этим", - добавил другой пользователь Сети.

"Когда уже эти укрофашисты отстанут от мирного населения!", - возмутился некий гражданин в Сети.

"В ответ нужно уничтожить 40 укропов!", - пишет еще один пользователь Сети.

"Когда эти укросволочи успокоятся, сколько ещё будем терпеть этот геноцид русских", - вопрошает некто под ником Арон Норон.

"Пора уже, пора дать ответочку этим уродам бандеровским, чтоб до самого Львова!!!", - считает Виктор Азаров.

"БЕЗЗУБАЯ ПОЛИТИКА ПУТИНА приводит к таким результатам.Жаль....", - считает некая Ольга.

Читайте такжеВыборы в "ДНР" и "ЛНР": Украина в Минске подписала ерунду - МоскальНапомним, ранее главарь самопровозглашенной "ЛНР" Леонид Пасечник пригласил президента Украины Владимира Зеленского на мирные переговоры.

"Наше основное требование – прямые переговоры между Киевом и Донбассом. К диалогу с господином Зеленским готов. Если приедет – примем в соответствии с международным протоколом. Будем говорить с ним о мире", - отметил главарь "ЛНР" на своей странице в Твиттере.