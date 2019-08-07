"Будем говорить о мире": главарь "ЛНР" позвал Зеленского в Луганск

7 августа 2019, 19:46

Пасечник пригласил президента Украины на мирные переговоры, гарантировав его безопасность.

Пасечник
Леонид Пасечник пригласил Владимира Зеленского в "ЛНР" / "Комсомольская правда"

Главарь самопровозглашенной "ЛНР" Леонид Пасечник пригласил президента Украины Владимира Зеленского на мирные переговоры.

Об этом он написал в Twitter во время прямой линии, обещая обезопасить Зеленского.

"Наше основное требование – прямые переговоры между Киевом и Донбассом. К диалогу с господином Зеленским готов. Если приедет – примем в соответствии с международным протоколом. Будем говорить с ним о мире", - отметил главарь "ЛНР".

Он заявил, что его цель – остановить войну, но сделать это можно только во время прямых переговоров.

"Я считаю это нужно остановить и достигнуть это можно только в ходе прямых переговоров. Поэтому милости просим, путь приезжает и безопасность его мы, конечно же, обеспечим", - пообещал Пасечник.

Напомним, в середине лета президент Украины Владимир Зеленский и глава Европейского совета Дональд Туск совершили совместный визит в Луганскую область − в зону военного конфликта на Донбассе. Там глава Украины, общаясь с местными жителями, заявил о том, что берет под особенный контроль реконструкцию моста в Станице Луганской. В ответ главарь группировки "ЛНР" Леонид Пасечник разразился угрозами Украине из-за этого моста.

Затем в Минске во время заседания Трехсторонней контактной группы достигли договоренностей по разминированию с 1 августа территорий, прилегающих к мосту в Станице Луганской.

Владимир Зеленский заявил, что его главная цель по Донбассу — остановить войну. Также украинский лидер говорил: "Я хочу надеяться, что за год у нас уже не будет этой войны".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
ЛНР Владимир Зеленский Леонид Пасечник Украина
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

19:46
"Будем говорить о мире": главарь "ЛНР" позвал Зеленского в Луганск
19:14
Регина Тодоренко впервые показала лицо сына
19:04
Провокация в Станице: в СБУ рассказали, почему представителей "ЛНР" не задержали
18:58
Самолет из Львова не долетел до Анталии: первые подробности, фото
18:50
"Реконструция страны невозможна без инвестиций": Виктор Лещинский, глава НЕСАУ
18:31
Штурм в Киргизии: силовики задержали экс-президента Алмазбека Атамбаева - видео Видео
18:07
Назвали дату похорон Вилли Токарев: когда попрощаться с шансонье
17:58
В "ДНР" открестились от ответственности за смерть воинов ВСУ
17:46
Семейка Аддамс 2019: дата выхода и официальный трейлер Видео
17:08
Война еще не всех вылечила: военные прокуроры взбунтовались против Рябошапки
17:02
"А в Турции россиян немерено": в сети показали пустынные пляжи Крыма
16:56
Гибель бойцов на Донбассе и Путин: Зеленский поговорил по телефону с Макроном
16:44
В Еврокомиссии "наехали" на США из-за санкций против Северного потока-2
16:44
"На порно не пойду": Бабушка отказалась от срамного концерта Поляковой
16:24
Крым вернется в Украину: Зеленский в Турции сделал громкое заявление
16:03
Раскрыта личность убийцы Круга: все подробности о киллере
16:01
Экс-глава Генической РГА содействовал аннексии Крыма
16:00
Взятка за "неприкосновенность": Кличко и Богдана допросят в НАБУ - СМИ Видео
15:52
В ЦИК рассказали, сколько миллионов потратили партии на досрочных выборах в Раду
15:31
Еще один допрос Порошенко: в ГБР назвали дату и время
15:13
Валентин Гафт срочно госпитализирован: что случилось
15:13
Известны имена погибших под Павлополем: парням было от 20 до 31 года
15:09
Зеленский прилетел с визитом в Турцию - опубликовано фото
14:40
Сочная грудь Каменских коварно вылезла из тесного бикини
14:23
"Развернули камеры": Представители ЛНР хамски и плебейски набросились на журналистов Видео
14:18
Отравление Скрипалей: Путин может официально стать фигурантом дела
14:15
В Кремле рассказали, какие требования Путин выставил Зеленскому Видео
14:12
Полузащитник Порту перешел в Ворсклу Видео
13:48
Софии Ротару 72: племянница поздравила ее в прямом эфире ТВ Видео
13:45
Выборы в Раду: в Голосе Украины опубликовали официальные результаты
13:44
Абдулманап Нурмагомедов: Порье победим тактически
13:18
"Русский запретили - разожгли войну": в России напечатали детскую Конституцию в стихах
13:16
"Уже уволил": Зеленский ответил на петицию об отставке Богдана
12:52
Тарантино в Москве: самые смачные фото легендарного режиссера Фото Видео
12:48
Мариуполь - АЗ Алкмаар: где смотреть, кто судьи, прогнозы букмекеров
12:43
Масштабный пожар на Дарнице в Киеве: горели 250 "квадратов" рынка Видео
12:22
"Повышать просто некуда": эксперт пояснил, что и как Зеленскому делать с тарифами
12:21
"Явный кремлевский п*дарас": Ярош обругал на все корки Усика за общение с Шарием
12:20
"Никакая перезагрузка не поможет": Посол США в РФ объяснил решение об отставке
11:42
Перезапуск Один дома и Ночь в Музее: Disney переснимает фильмы FOX
11:36
Новые телефонные переговоры: Зеленский признался, о чем просил Путина Видео
11:36
Новые правила маркировки продуктов: как накажут за фальсификат мнение
11:31
SPA вместо лекций: Милованов рассказал, как отучились в Трускавце "слуги народа"
11:30
Посол США в России Хантсман попросился у Трампа в отставку
11:25
"Да он везде просто свидетель": Луценко нашел способ обелить Порошенко Видео
11:23
Чат с журналистом Дмитрием Гордоном
10:56
У Зеленского намекнули, что могут ликвидировать военную прокуратуру
10:56
Джон Джонс: Хабиб - уникальный боец, но буду болеть за Порье
10:48
"Прошай, Алла": в соцсетях Аллы Пугачевой траур
10:35
Успение праведной Анны 2019: что нельзя делать и приметы дня
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять