"Будем говорить о мире": главарь "ЛНР" позвал Зеленского в Луганск

Леонид Пасечник пригласил Владимира Зеленского в "ЛНР" / "Комсомольская правда"

Главарь самопровозглашенной "ЛНР" Леонид Пасечник пригласил президента Украины Владимира Зеленского на мирные переговоры.

Об этом он написал в Twitter во время прямой линии, обещая обезопасить Зеленского.

"Наше основное требование – прямые переговоры между Киевом и Донбассом. К диалогу с господином Зеленским готов. Если приедет – примем в соответствии с международным протоколом. Будем говорить с ним о мире", - отметил главарь "ЛНР".

Он заявил, что его цель – остановить войну, но сделать это можно только во время прямых переговоров.

"Я считаю это нужно остановить и достигнуть это можно только в ходе прямых переговоров. Поэтому милости просим, путь приезжает и безопасность его мы, конечно же, обеспечим", - пообещал Пасечник.

Напомним, в середине лета президент Украины Владимир Зеленский и глава Европейского совета Дональд Туск совершили совместный визит в Луганскую область − в зону военного конфликта на Донбассе. Там глава Украины, общаясь с местными жителями, заявил о том, что берет под особенный контроль реконструкцию моста в Станице Луганской. В ответ главарь группировки "ЛНР" Леонид Пасечник разразился угрозами Украине из-за этого моста.

Затем в Минске во время заседания Трехсторонней контактной группы достигли договоренностей по разминированию с 1 августа территорий, прилегающих к мосту в Станице Луганской.

Владимир Зеленский заявил, что его главная цель по Донбассу — остановить войну. Также украинский лидер говорил: "Я хочу надеяться, что за год у нас уже не будет этой войны".