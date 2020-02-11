Торговля из-под полы и возрастной ценз: в Украине ужесточают продажу сигарет

В Украине ужесточают продажу сигарет / Фото REUTERS

В Верховной Раде зарегистрирована законодательная инициатива, согласно которой с прилавков торговых сетей могут пропасть сигареты, кроме того, их продажа будет возможна лишь лицам, достигшим 21 года.

О том, есть ли в продаже сигареты, покупатель сможет узнать лишь спросив об этом продавца, а упаковки предлагается убрать из поля зрения.

"Как это будет выглядеть. Стоит киоск с надписью "табак". Никаких торговых марок, рекламных плакатов. Человек может подойти и конкретно спросить: "Такие-то сигареты есть?". Все будет спрятано под прилавками. Никто ничего не сможет рассмотреть", – рассказал Сегодня Константин Красовский, заведующий отделом контроля над табаком Украинского института стратегических исследований Министерства здравоохранения Украины.

Читайте такжеВ Раде предложили ограничить продажу сигарет украинцам: что известноПри этом изменится сама пачка сигарет: она будет без ярких цветов, узоров и цветочков, а шрифт для всех названий будет одинаковым.

В то же время, согласно депутатской инициативе, электронные сигареты также приравняют к обычным, хотя сейчас такие сигареты могут купить даже школьники, а их продавать будут только тем, кто достиг 21 года.

Также предполагается запрет курения в общественных местах, а ресторанам, где "рады" курильщикам электронных сигарет, грозит штраф до 50 тысяч гривен. Кроме того, курить запретят и на балконах.

Напомним, ранее в Верховной Рады Украины предложили ввести налог на никотиносоедржащие жидкости для вейпа и электронных сигарет.