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В Киеве предложили переименовать станцию метро Дорогожичи в Бабий Яр

11 февраля 2020, 12:49

Именно на месте станции метро "Дорогожичи" исторически находится место входа в урочище, ставшее братской могилой.

метро бабин яр
Станцию Дорогожичи хотят переименовать / facebook.com/max.yakover

Благотворительная организация "Благотворительный фонд "Мемориал Холокоста "Бабий Яр" и общественная организация "Марш памяти" обратились к мэру Киева с просьбой о переименовании станции метро "Дорогожичи", которая находится в непосредственной близости к территории Бабьего Яра.

Об этом УНИАН сообщил Евгений Городецкий — один из организаторов ежегодного Марша памяти жертв Бабьего Яра и руководитель ГО "Марш памяти". 

Организации, инициировавшие переименование, предлагают изменить название на "Бабий Яр" в память о трагедии, которая настигла еврейский народ. 

Сохранение памяти является одной из главных целей, которые поставили перед собой инициаторы переименования.

Напомним, что на территории Бабьего Яра были расстреляны по минимальным оценкам более 30 тысяч евреев Киева. Только в первые два дня расстрелов было убито 33 771 человек, при этом детей до трех лет даже не считали. 

Именно на месте станции метро "Дорогожичи" исторически находится место входа в урочище, ставшее братской могилой.

Соответствующие обращения были направлены в киевскую мэрию в конце 2019 года. 

Представители фонда "Мемориал Холокоста "Бабий Яр" провели общественные слушания, консультации и публичные дискуссии по поводу переименования с представителями органов самоорганизации населения Подольского и Шевченковского района, участниками и лидерами различных общественных организаций и местными жителями.

По заявлению фонда, жители города оставили положительный фидбэк и готовы рассмотреть, а также поддержать инициативу переименования.

В то же время в столичной мэрии дали ответ, что будут созданы специальные комиссии, которые рассмотрят этот вопрос и его возможную реализацию.

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