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"Мусорские спектакли": в Мукачево отстранили руководство полиции

11 февраля 2020, 16:45

По словам главного копа Закарпатья, на сегодня продолжаются четыре служебные проверки.

полиция
В Мукачево отстранили руководство полиции / УНИАН

После стрельбы в Мукачево Закарпатской области от обязанностей отстранили руководство местной полиции, заявил начальник полиции Закарпатской области Александр Канцидайло.

Отметим, утром 7 февраля в Мукачево неизвестные напали на Артура Пашкуляка, которого связывают с экс-нардепом Михаилом Ланьо (кличка Блюк). Самого Артура и его телохранителя ранили.

Так вот, по словам главного копа Закарпатья, на сегодня продолжаются четыре служебные проверки. Руководитель полиции Мукачево ушел на пенсию, на его должность назначен новый исполняющий обязанности, пишут местные СМИ.

Канцидайло также уточнил, что отстранено все предыдущее руководство полиции.

Отметим, в соцсетях местные жители называют это показухой.

"Найби ще написали ош мусора ходять та по 200рублив клянчать!!!", - пишет Вася Простый.

"Все керівництво мкеачівськох поліції є співучасники важких злочинів, роками по та конвеєр по зливанню кримінальних справ! Їх перших під трибунал!", - считает Дарина Готько.

"Тупі мусорські спектаклі, показові виступи, бравада стратегічних перемог...і як результат- молебне прохання місцевої влади ввести підрозділи, захистити від розгулу бандитизму!А весь цирк, із за того,що народ доведений мудрим "керуванням" до крайньої межі,вот і сруть що регіон втратять...", - говорит Казанцев Александр.

"Не то слово, що сміх...,а при чому тут "відсторонення керівництва"??? Керівництво поліції повинні були чекати на сусідній вулиці,коли буде стрілянина???", - возмутилась Надия Лешко.

"Та мабуть опера доповідали " наверх" про кримінал, а "наверху" нич , повний ступор... Цікаво що і автомат і пістолет у кілера були амер. Виробництва фірми * smit * ...", - обратила внимание Любовь Романовская.

Читайте также"Ковдуші, се лим начало": на Закарпатье схватили причастных к стрельбе в МукачевоНапомним, вечером в субботу, 8 февраля, силовики на Закарпатье схватили членов банды, которая планировала установить контроль за регионом.

Также в полиции уточнили, что эти люди причастны к стрельбе, которая несколько дней назад произошла в Мукачево. Тогда неизвестные напали на Артура Пашкуляка, которого связывают с экс-нардепом Михаилом Ланьо (кличка Блюк). Самого Артура и его телохранителя ранили.

"В субботу, 8 февраля, в с. Нижние Ворота (Закарпатская обл.) задержали лидера и членов преступной группировки. Участники ОПГ были вооружены, поэтому правоохранители приняли решение о привлечении к полицейской операции спецподразделения КОРД и роты особого назначения полиции области", - сказано в сообщении копов.

стрельба полиция распространение Новости Закарпатья
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