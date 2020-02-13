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Как лечить рак в Украине: в институте Шалимова объяснят

13 февраля 2020, 17:17

Украина занимает второе место в Европе по уровню смертности от рака.

Как лечить рак в Украине: в институте Шалимова объяснят
Как лечить рак в Украине: в институте Шалимова объяснят / Фото: УНИАН

14 февраля в 09.00 состоится брифинг директора Национального Института хирургии и трансплантологии им. А. Шалимова, профессора Усенко А.Ю. Мероприятие посвящено открытию конференции "Шалимовские дни".

Конференция состоится по адресу: ул. Героев Севастополя, 30 (Национальный Институт хирургии и трансплантологии им. Шалимова).

Отмечено, что тысячи людей в Украине ежегодно умирают от рака. В целом Украина занимает второе место в Европе по уровню смертности от этой болезни.

Одним из самых опасных видов рака является рак поджелудочной железы. Уровень заболеваемости и смертности там почти одинаков. Это связывают со сложностью диагностики опухоли, ведь она дает о себе знать лишь на последних стадиях.

Современное состояние проблемы медики обсудят на конференции клинических хирургов "Шалимовские дни". Главная тема нынешнего мероприятия – хирургия печени и поджелудочной железы, травматические повреждения печени, а также сравнение традиционных операционных технологий с новейшими миниинвазивной и лапораскопичнимы методикам.

После конференции состоится презентация книги об А. Шалимова, где собраны воспоминания его учеников.

Рак Шалимова брифинг
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