Как лечить рак в Украине: в институте Шалимова объяснят

Украина занимает второе место в Европе по уровню смертности от рака.
14 февраля в 09.00 состоится брифинг директора Национального Института хирургии и трансплантологии им. А. Шалимова, профессора Усенко А.Ю. Мероприятие посвящено открытию конференции "Шалимовские дни".
Конференция состоится по адресу: ул. Героев Севастополя, 30 (Национальный Институт хирургии и трансплантологии им. Шалимова).
Отмечено, что тысячи людей в Украине ежегодно умирают от рака. В целом Украина занимает второе место в Европе по уровню смертности от этой болезни.
Одним из самых опасных видов рака является рак поджелудочной железы. Уровень заболеваемости и смертности там почти одинаков. Это связывают со сложностью диагностики опухоли, ведь она дает о себе знать лишь на последних стадиях.
Современное состояние проблемы медики обсудят на конференции клинических хирургов "Шалимовские дни". Главная тема нынешнего мероприятия – хирургия печени и поджелудочной железы, травматические повреждения печени, а также сравнение традиционных операционных технологий с новейшими миниинвазивной и лапораскопичнимы методикам.
После конференции состоится презентация книги об А. Шалимова, где собраны воспоминания его учеников.