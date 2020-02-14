Расследование по Зеленскому в Омане: Мендель заступилась за своего шефа

Юлия Мендель / Главред

Юлия Мендель, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского, раскритиковала расследование журналистов программы Схемы, в котором говорится о том, что во время визита в Оман глава государства мог встречаться с секретарем Совета безопасности РФ Николем Патрушевым.

"Сложно опровергнуть, что кто-то лечит зубы, у кого-то есть братья, кто-то летает в Москву, кто-то из чиновников РФ летает в Оман, кто-то из современных политиков знал кого-то из политиков до прихода во власть и еще где-то работал. Сложно и сопоставить эти несовместимые факты, придя к выводу, что президент договаривался за спинами общества с российским чиновником", – написала Мендель в Facebook.

По ее словам, Зеленский никогда не встречался с Патрушевым.

"Единственное, что было не сложно в сюжете программы "Схемы" – это отрицать факт встречи президента и представителя РФ Патрушева, ведь они действительно никогда не встречались и не говорили. Для себя отмечу, что "тема зубов" в украинской журналистике слишком часто подводит авторов", – резюмировала пресс-секретарь президента.

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что в сюжете программы Схемы о якобы встрече президента Владимира Зеленского с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым нет реальных доказательств, которые бы свидетельствовали о достоверности журналистского расследования.