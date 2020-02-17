"Известная проблема": Пристайко прояснил ситуацию отстранением прокуроров по делу МН17

Вадим Пристайко / УНИАН

Глава МИД Украины Вадим Пристайко объяснил, почему отстранили украинских прокуроров по делу о трагедии рейса МН17. По его словам, данное решение было принято в рамках Генеральной прокуратуры.

При этом он указал, что отстранение прокуроров не повлияет на дальнейшее расследование, а украинская сторона поможет Нидерландам в этом деле

"Что касается следователей, то это известная проблема, которая существует при изменении, ротации следователей. Я уверяю вас, что генпрокурор и следователи, которые заняты делом ... руководство знает, вопрос рассматривается, но он происходит в контексте нормальной ротации. Не все следователи уходят. Есть наработанные материал", - отметил Пристайко в ходе брифинга.

Также он отметил, что сейчас завершилась техническая часть расследования.

"Суд будет 9 марта. Это уже уголовное дело, техническое дело закончилось. Определены результаты каким именно российским "Буком" был сбит самолет. Мы подходим к важному уголовному расследованию. Кстати, глава МИД Нидерландов был на заседании пяти министров, чтобы поделиться опытом, как защищать интересы государства в такой катастрофе", - подчеркнул Пристайко.

Как ранее сообщал Главред, в деле о трагедии рейса МН17 на Донбассе новый поворот. Всех украинских прокуроров отстранили от обязанностей в ходе реформы.