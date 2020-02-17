"Сепаратисты и манкурты": на Житомирщине поглумились над мемориалом героям войны

В Малине вандалы сорвали с флагштоков три флага.
В Малине Житомирской области в ночь с 15 на 16 февраля у мемориала Героям украинско-российской войны исчезли флаги с флагштоков.
Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Житомирской области, правоохранители провели осмотр памятного знака и территории вокруг.
"В результате зафиксировали отсутствие на флагштоках трех флагов. Других повреждений самого мемориала и атрибутики не обнаружено", - рассказали в полиции.
Как уточнил активист Богдан Ходаковский, вандалы сорвали с флагштоков три флага - государственный флаг Украины, красно-черный флаг УПА и черный флаг повстанцев Холодного Яра.
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При этом он уверен, что акт вандализма совершили сепаратисты.
"Сепаратисты в Малине поднимают голову. В ночь с субботы на воскресенье вандалы осквернили памятник павшим воинам украинско-российской войны в парке Героев", - написал в Facebook Ходаковский.
Напомним, ранее сообщалось о том, что под Киевом вандалы утопили памятник Небесной Сотне в болоте.