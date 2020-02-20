"Затуманивает разум и совесть": в ПЦУ распекли протестующих украинцев

Протесты в Новых Санжарах / скриншот

Православная церковь Украины отреагировала на панику из-за эвакуации украинцев из Уханя. Так, в ПЦУ наполнили о милосердии и любви к ближним.

"Не забывайте, что Спаситель воспринимает отношение к помощи, в которой нуждается ближний, как то, что сделано (или, наоборот, не сделано) лично для Него Самого", - говорится в сообщении

Священнослужители напомнили, что в Евангелии говорится о милосердии и о том, что для других людей необходимо делать то же, что люди хотят для самих себя.

"Пусть страх перед болезнью не затуманивает наши разум и совесть, нашу человечность", - призвали в церкви.

Как ранее сообщал Главред, при въезде в санаторий Медоборы в Тернопольской области, местные жители поют молебны Богородице, чтобы та не допустила приезда в регион украинцев, эвакуированных самолетом из охваченного коронавирусом Китая. При этом в новых Санжарах произошли стычки между протестующими и правоохранителями из-за эвакуированных украинцев.