"Тупо пи*дить всех": на Харьковщине люди перекрыли трассу - видео

В Харьковской области люди перекрыли трассу / скриншот из видео

В субботу, 22 февраля, в Мерефе Харьковской области на улицы вышли люди.

По информации, граждане протестуют против добычи сланцевого газа. Несколько десятков человек перекрыли трассу.

Отметим, люди вынесли на проезжую часть сбитый из досок гроб с надписью "довкілля", сообщая о непоправимом вреде добычи сланцевого газа для окружающей среды.

В соцсетях украинцы пишут, что активистам нужно отключить газ.

"Відключити цим "активістам" газ, вони ж проти , тобто не потрібен", - пишет Роман Олешко.

"Вже давно час ввести закон і тупо пи*дити усіх перекривачів доріг.Не задоволені діями влади то блокуйте владу а не псуйте життя іншим", - добавил другой пользователь Сети.

"По цій дорозі гнати до Гоптовкі", - высказался еще один пользователь Сети.

Тем временем Мерефа бастует против добычи сланцевого газа ? pic.twitter.com/taiUNdkmLE — Хуёвая Салтовка | Харьков (@h_saltovka) February 22, 2020

Напомним, ранее директор социологической службы Украинский барометр Виктор Небоженко высказал мнение, что чрезмерно агрессивный протест в Новых Санжарах связан с отсутствием веры людей в способность власти противостоять распространению коронавируса.

"Народ перепуган. У нас целый месяц облучали мощными информационными импульсами из Китая. Люди боятся, понимаете. Дело не в статистике, что на дорогах умирает больше, чем от коронавируса. А дело в неспособности сопротивляться. Второе это то, что люди не верят, что власть способна организовать изоляцию", - сказал политолог.