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"Общество на серьезном дне": политолог объяснил агрессию людей в Новых Санжарах

22 февраля 2020, 00:37

Эксперт полагает, что люди не верят власти.

Новые Санжары
Новые Санжары не стали для политолога сюрпризом / Reuters

Директор социологической службы Украинский барометр Виктор Небоженко высказал мнение, что чрезмерно агрессивный протест в Новых Санжарах связан с отсутствием веры людей в способность власти противостоять распространению коронавируса.

"Народ перепуган. У нас целый месяц облучали мощными информационными импульсами из Китая. Люди боятся, понимаете. Дело не в статистике, что на дорогах умирает больше, чем от коронавируса. А дело в неспособности сопротивляться. Второе это то, что люди не верят, что власть способна организовать изоляцию", - сказал политолог в комментарии InfoResist.

По словам политолога, он не оправдывает поведение местных жителей Новых Санжар, однако вполне очевидно, что в слаборазвитых странах не способны защитить население от эпидемии.

"А мы с вами относимся к слаборазвитым странам. Это большое испытание для способности власти принимать удары, которые пришли извне. Конечно же, в этом есть глубокая аморалка, когда Львов всегда доказывал свою повышенную национальную сознательность, вдруг страшно испугался, что вот у них будут лечить больных. Для меня это было полной неожиданностью", — заявил Небоженко.

Эксперт считает, что глупо удивляться поведению украинцев, поскольку и ранее в стране не наблюдалось единения. В частности, социологи неоднократно озвучивали данные о раздробленности нации. Небоженко полагает, что опасения беспочвенные и украинская власть способна защитить население от распространения коронавируса.

"Я не оптимист, но я не вижу трагизма.  Потому что на самом деле общество на серьезном дне. И то, что произошло, это просто доказательство раздробленности и болезни украинского общества. Я думаю, что людей вылечат и у нас не допустят распространения и дальше. То есть для нас опасно не лечение, а то, что на сегодня нет профессиональной власти, способной выдержать какой-то удар. Нет никакой гарантии, что завтра какой-нибудь полицейский не украдет тапочки с больницы, а они окажутся с вирусом.  То есть все боятся непрофессионализма власти. А при этом очень неприятно поведение не вот этих людей из Полтавской области, а Львовской области.  Я никогда не видел, чтобы до такой степени не работала солидарность украинцев", — подчеркнул политолог.

Напомним, в Нацполиции заявили, что им удалось задержать мужчину, который бросал камни автобус в эвакуированными из Китая гражданами.

Как писал Главред, эвакуированная спецрейсом из Уханя украинка Ольга Новик показала, как соотечественники в Новых Санжарах забросали камнями их автобус, оставив в стеклах внушительные пробоины.

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