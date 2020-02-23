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Скандал в телеэфире: Интер 23 февраля показал советские фильмы несмотря на запрет Нацсовета

23 февраля 2020, 16:35

Интер продемонстрировал в своем эфире советские художественные фильмы на военную тематику.

Телеканал Интер
Телеканал Интер угодил в скандал / УНИАН

В воскресенье, 23 февраля, телеканал Интер продемонстрировал в своем эфире советские художественные фильмы на военную тематику.

В частности, в 5:40 зрители могли посмотреть фильм В зоне особого внимания о советских десантниках, а в 7:30 — продолжение картины под названием Ответный ход.

При этом советские фильмы Интер показал под слоганом "Всем, кто остался верен своей Родине, посвящается".

Отметим, что демонстрация советских картин произошла несмотря на напоминание Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания о недопустимости подобной трансляции.

"Национальный совет подчеркивает ответственность СМИ перед обществом и напоминает о требованиях, предусмотренных Законом Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики". Согласно им запрещается распространение и демонстрирование аудиовизуальных произведений, содержащих популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и их отдельных действий, создающих положительный образ работников государства-агрессора, работников советских органов государственной безопасности, оправдывают признают правомерным оккупацию Украины", - говорилось в сообщении на сайте Нацсовета.

Напомним, ранее сообщалось о том, что скандальный народный депутат Илья Кива поздравил мужчин с 23 февраля.

Интер фильмы Нацсовет 23 февраля
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